Asmin otkriva sve iz njegove prošlosti sa Aneli Ahmić

Luka Vujović je u emisiji "Igra istine" naredno pitanje postavio je Aneli Ahmić.

- Da li je istina sve ono što je Asmin pričao i o onim gadostima? - upitao je Luka.

- Ne koristim tampone, sve je laž - rekla je Aneli, pa pitala Terzu:

- Prokomentariši mi tvoje mišljenje celokupne situacije? - upitala je Aneli.

- Ja nisam za to da se takve gadosti pričaju, ali ti si prva u sedmici krenula s tim. Nisam za to i savetujem Asmina da prestane sa prozivkama brutalnim jer ispada donji - rekao je Terza.

- On laže, mene nikada nisu hapsili u stanu - rekla je Aneli.

- To je istina, želim s tobom na poligraf - rekao je Alibaba.

- Ja sam ti kupila plavog golfa kad nisi imao čime da ideš na posao - rekla je Aneli.

- Lažeš, nisi - rekao je Alibaba.

- Kada ona priča, skače vas desetoro na nju i pravite je žrtvom - rekla je Aneli.

Aneli razočarana u Luku

Podsetimo, ulazak Aneli u "Elitu" je napravio haos.

- Od večeras sam učesnica Elite 9. Samo poznajem Ivana i Miću za sada. Tu mi je i verenik, njega ne poznajem. Luka je izašao kao jedan iz kuće. To nije onaj Luka koji se borio za nas i za našu kuću, pokazao se drugačije. Možemo da popričamo ili ćeš da flertuješ i dalje? Hoćeš da dođeš da sedneš na garnituru? - rekla je Aneli čim je kročila u rijaliti.

