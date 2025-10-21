ASMIN TRAŽI POLIGRAF SA ANELI Žestok sukob u Eliti, sve se orilo zbog razgovora koji su svi čekali dugo!
Luka Vujović je u emisiji "Igra istine" naredno pitanje postavio je Aneli Ahmić.
- Ne koristim tampone, sve je laž - rekla je Aneli, pa pitala Terzu:
- Prokomentariši mi tvoje mišljenje celokupne situacije? - upitala je Aneli.
- Ja nisam za to da se takve gadosti pričaju, ali ti si prva u sedmici krenula s tim. Nisam za to i savetujem Asmina da prestane sa prozivkama brutalnim jer ispada donji - rekao je Terza.
- On laže, mene nikada nisu hapsili u stanu - rekla je Aneli.
- To je istina, želim s tobom na poligraf - rekao je Alibaba.
- Ja sam ti kupila plavog golfa kad nisi imao čime da ideš na posao - rekla je Aneli.
- Lažeš, nisi - rekao je Alibaba.
- Kada ona priča, skače vas desetoro na nju i pravite je žrtvom - rekla je Aneli.
Aneli razočarana u Luku
Podsetimo, ulazak Aneli u "Elitu" je napravio haos.
- Od večeras sam učesnica Elite 9. Samo poznajem Ivana i Miću za sada. Tu mi je i verenik, njega ne poznajem. Luka je izašao kao jedan iz kuće. To nije onaj Luka koji se borio za nas i za našu kuću, pokazao se drugačije. Možemo da popričamo ili ćeš da flertuješ i dalje? Hoćeš da dođeš da sedneš na garnituru? - rekla je Aneli čim je kročila u rijaliti.
Kurir.rs
Asmin o ćerkici pred ulazak u Elitu: