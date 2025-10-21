Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić je u nekoliko navrata, tokom iznošenja detalja iz odnosa sa Aneli Ahmić pre njenog ulaska u rijaliti, govorio o tome kako je ona bila "tri dana na afteru" i da se nije vraćala kući.

Pripadnici sedme sile došli su u posed prepiski između Asmina i Aneline drugarice, koja je, kako je Durdžić istakao, bila sa njom u izlasku, a koja je, što se može videti u porukama, potvrdila da je Ahmićeva bila na afteru, a potom i na bazenu, a razgovarali su i o njenom konzumiranju psihoaktivnih supstanci.

- Umesto da ide kući kod deteta, ona ide na plažu - pisao je navodno Asmin.

- A znam da nije, ali od svađe se tako nekad dogodi - usledio je odgovor.

- I uopšte je ne zanimaju posledice sa mnom, ja to nikad uradio ne bih - navodi se dalje, pa je odgovor glasio:

- A možda ti njoj druge neke stvari napraviš što njoj smetaju, i plus razdvojenost.

- Rekla je meni njena mama da je na afteru u 10 sati, pa u 13 bila na plaži itd, nikako nije spavala, ali naravno da ti štitiš koleginicu, i ja bih druga. Upalila bi se na WhatsApp da vidi šta sam joj sve pisao - istakao je navodno Alibaba.

- Ma, kući ona sigurno biće... Zaspala, i bolje - piše u nastavku.

- Pa, koliko ste vi toga uzeli? - glasilo je potom pitanje, pa je usledio odgovor:

- Ma, spavala je malo danas, još plaža ceo dan, smorila se i legla 100 posto...

- Hm, saznao sam mnogo sad, ipak tebi hvala na svemu, uživaj i hvala - napisao je on navodno, pa je dobio odgovor:

- Ma, šta si saznao?

- Ma, to sa kim je završila - bila je poslednja poruka iz, kako se vidi u porukama, 2022. godine.

