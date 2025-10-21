Janjuš i Aneli bili su u vezi tokom Elite 7

Slušaj vest

Ulazak Aneli Ahmić u "Elitu 9" napravio je pometnju među pojedinim takmičarima, budući da su obojica njena bivša partnera Marko Janjušević Janjuš i Asmin Durdžić u Beloj kući.

Janjuš je sada tokom "Igre istine" imao pitanja za Aneli, a koja su se ticala njihovog emotivnog odnosa.

- Aneli, da li si volela mene ili Asmina? - upitao je Janjuš.

- Tebe sam mnogo više volela nego Asmina i prebolela sam ga čim sam ušla u odnos s tobom - rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli ahmić Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Njega je zanimalo i kada je prestala njena ljubav prema njemu.

- Kada si skroz prestala da me voliš? - upitao je zadrugar.

- Prestala sam da te zaboravim kada sam ušla u odnos sa Lukom - odgovorila je Ahmićeva, a na Janjuševo pitanje da li i dalje stoji iza reči da je upravo on najlepše ljubi i grli, odgovorila je:

- Kada sam te volela, ti si najlepše, a sada Luka - rekla je Aneli.