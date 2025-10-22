Slušaj vest

Mina Vrbaški, koja je inače poznata po svojim žustrim reakcijama, ustremila se na Aneli Ahmić.

Njih dve već neko vreme nisu u dobrim odnosima, a otkako je pre tri dana Aneli ušla u "Elitu", situacija je svakim danom sve gora.

Dok je Ahmićeva razgovarala sa robotom Tošom, Mina se ustremila na nju i počela da je vređa, a kako je sve vreme vikala i pretila, obezbeđenje je moralo da reaguje.

Elita 9 Foto: Printscreen Instagram

Brzinom svetlosti su se stvorili u dvorištu i opkolili Vrbaški koja je bila razjarena, kako ne bi došlo do nedozvoljenog fizičkog kontakta.

Drugi deo obezbeđenja je ispratio Aneli na drugi kraj dvorišta, dok su okupljeni učesnici stajali oko njih u čudu.

Kurir.rs

