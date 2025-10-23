ASMIN INSISTIRA DA BUDE NASAMO SA ANELI! Ona donela šok odluku koja će sve zaprepastiti!
Rijaliti zvezda Asmin Durdžić izlazio je iz kuće, te se tako obratio Aneli Ahmić koja je bila u dnevnom boravku.
- Je l' imaš m**a da pričaš, ali sve iskreno?! Zanima me Nora - rekao je Asmin.
- Iskreno?! Ja sam iskreno počela s tobom da pričam, da pričamo šta je bilo zadnjih mesec dana - rekla je Aneli.
- Hajmo u šest tamo da pričamo - rekao je Asmin.
- Kada priznaš da si me ostavio i otišao, kada to priznaš, možemo da pričamo. Pričamo kako smo se rastali, ali ne mogu s tobom pričati jer nisi spreman da pričaš istinu - rekla je Aneli.
- Hajmo mali deo tamo da pričamo - rekao je Asmin.
- Ne smeš, to će sigurno biti u narednih nekoliko meseci kada ćeš priznati kako je bilo - rekla je Aneli.
- Nemaš mu*a, sada si dobila zadnju priliku, lažeš sve - rekao je Asmin.
