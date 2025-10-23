Slušaj vest

Sinoć je tokom emisije u "Eliti 9" postavljeno pitanje Luki Vujoviću vezano za njegov navodni intimni snimak sa verenicom i rijaliti cimerkom Aneli Ahmić, o kom je brujala Bela kuća.

Čim se povela polemika o toj temi Aneli je prebledela od šoka, te je Luka morao da objasni šta se zaista desilo van rijalitija.

- Šta ti je Aneli rekla kada si je snimao, je l' si bolji ti u s***u ili on - glasilo je pitanje.

- Nikada nije došlo do snimanja između mene i Aneli. Nikada, ona nije to videla, ni dobila nikada - rekao je Luka.

Ubrzo su se na društvenim mrežama oglasile fan stranice, te su neke izašle sa tvrdnjom da snimak postoji, dok su druge to oštro demantovale.

Aneli otkrila koliko ostaje u Eliti

Inače, Aneli Ahmić je pre nekoliko dana ušla u Elitu 9 gde se suočila sa verenikom Lukom Vujovićem i bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

Ona je slučajno tokom rasprave otkrila koliko će boraviti na imanju u Šimanovcima.

- Dobro, ako je tako, onda se razilazimo, nema potrebe da blejimo deset meseci - rekla je ona, a Luka se nadovezao:

- Kada priznaš da si me ostavio i otišao, kada to priznaš, možemo da pričamo. Pričamo kako smo se rastali, ali ne mogu s tobom pričati jer nisi spreman da pričaš istinu - dodao je Luka.

