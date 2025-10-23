Slušaj vest

Aneli Ahmić, otkako je ušla u "Elitu 9", vodi žestoki rat sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem zvanim Alibabama. Njih dvoje nikako da spuste loptu pa iznose sav prljav veš iz njihovog odnosa.

Sada su se posvađali tokom emisije "Pitanja gledalaca" i izneli brojne šokantne tvrdnje.

Dokazi

- Imam dokaze da je lagao da sam mu bila kombinacija, da me nije varao, da je bio godinu dana i ta priča oko Stanije - rekla je Aneli.

- Ne, pričala je da sam ja klošar koji nema ništa...Ko god šta da kaže, one viču da je laž. Njoj je jedini dokaz da je sa mnom živela u stanu. Došla si, bila si k**s kombinacija, otišla si kao k**s kombinacija, vratil se kao kr*s kombinacija. Desilo se da je bila hapšena zbog narkotika i tog novca, stao sam uz nju, postala je najgora kada je rodila dete.Ona je govorila da je ucenjujem i da joj ne dozvoljavam da ima momka, jer joj skraćujem pipu - rekao je Asmin.

Tvrdi da je Asmin lažov

- Ja mislim da je i ona skontala da si je lagao. Ispratila je sve od Tiktoka, od dokaza. Ti si jedan lažov i ovo što si ispričao, sve si slagao - rekla je Aneli.

- Neka se objavi jedna poruka gde sam joj napisao da je volim, da mi nedostaje otkako smo raskinuli - rekao je Asmin.

- Istina je da si me ostavio kao kera i otišao na avion u Ameriku. Kada je na jogi Stanija, on meni piše, objavljuje storije da ja vidim, a od nje sakrivao - rekla je Aneli.

- Nije istina, gledao je Nikica, gledala je i ona - rekao je Asmin.

- Ja sam izašla tu noć, prvu noć, on je bio u Majamiju, stori sam snimila. Namerno sam stavila da je društvo muškaraca, on je meni haos radio, govorio mi je da sam ku*va, pa je počelo moljakanje da idem za Dubrovnik, pa za Sarajevo - rekla je Ahmićeva.