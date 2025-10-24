Slušaj vest

Rijaliti učesnik Luka Vujović raskinuo je veridbu sa Aneli Ahmić nakon što joj je pušten ljubavni klip sa Markom Janjuševićem Janjušem, koji ju je doveo do ivice suza.

Vujović je sada prokomentarisao čitavu situaciju i raskid sa Aneli i priznao da veoma teško podnosi njeno ponašanje.

- Kako si, kod tebe je veoma burno ovih dana - reklo je Drvo.

- Da, jeste. Veoma se loše osećam Drvence. Osećam se tako od dana kada je Aneli došla. Na momente sam bio dobro, ali se sve promenilo. S jedne strane sam srećan, sa druge sam nesrećan. Aneli nije ispravna. Ne zanima je kako se ja osećam. Uvek sam bio tu za nju, ona nikako da pogleda kako je meni, ne osećam njenu podršku. Prešao sam preko mnogih stvari, zbog nas i našeg odnosa, a ona je sve gora. Kad pokušam sad lepo sa njom, ona krene sa prebacivanjem, govori da je ostavim, pita me da li namerno sve radim da bi me ona ostavila. Uvek sam ja taj koji trči za njom kada se ona iznervira, a kada sam ja nervozan, ne mari za to - rekao je Luka.

- Šta ti sada želiš? - upitalo je Drvo.

- Imam emocije prema njoj, mene druge žene ne zanimaju. Naravno da bih voleo da smo srećni i u lepom odnosu. Ja ne želim da joj dozvolim da me vređa, u tome je stvar. Skupilo mi se sve. Najbolje mi je tako da presečem. Ne želim da me omalovažava. Ne mislim da ima simpatije prema Anđelu, ni da bi se vratila Janjušu. Ja sam neko ko će za nju biti tu ako joj nešto zafali, ali sam sinoć presekao, jer se plašim da ne odem predaleko, ne želim da psihički skroz posustanem i budem u velikom problemu - istakao je Luka.

O Maji Marinković

Vujović priznaje da i Aneli ima pravo da mu zameri odnos sa Majom Marinković.

- Da, za Maju i za uzvraćen osmeh i neku moju igru. Ja sam se osećao izdano jer se Aleli dopisivala sa Janjušem, svašta mi je bilo u glavi. Ona se čula sa raznoranim profilima, sa tim izvesnim Robinom, ne znam šta joj je sve to trebalo, iskreno da kažem. Ja sam neko ko je uvideo da nisam dobio poštivanje od nje. Nikada nisam ćaskao sa profilima koji su nju pljuvali, nikada to nisam ni pomislio, ne znam što je ona to radila. Trudio sam se da uvek nađem kompromis. Sada razmišljam o tome šta me dalje čeka, jer vidim sve njene reakcije. Ništa je ne zanima. Ona je ovde, a ja se osećam kao jedinka, kao da je ne zanimam. Ne znam odakle joj to da je ne volim i ne poštujem. Vreme će svakako sve pokazati, da li ona mene voli i da li ja nju volim. Ja sam mnoge stvari preuzimao na sebe, želeo sam da bude vesela i ispunjena , sve onako kako je ona htela. Sad znam da sam nešto iz prošlosti mogao da sačuvam i da je to trebalo da čuvam, kada vidim kako mi je sada - rekao je zadrugar.

Inače, Aneli nije mogla da sakrije emocije dok je gledala ljubavni klip sa Janjušem, te ni u jednom trenutku nije prišla Luki, već je pomno pratila emotivne trenutke sa bivšim verenikom.

