Luka Vujović raskinuo je veridbu sa Aneli Ahmić, a sada su se oglasili njegovi roditelji. Prvi se oglasio Lukin otac Nikola Vujović, koji od samog starta nije podržavao njegovu vezu sa Ahmićevom.

Roditelji slave raskid šampanjcem

- Kako da reagujem? Moja supruga Snežana i ja smo otvorili šampanjac, pijemo i veselimo se, kako drugačije - započeo je Nikola.

- Ja uporno to pričam, Luka nije moje dete otkad je sa Aneli. On se zaigrao, poslušao majku i ostavio Sandru, mislio je da će da uzme fanove i pare, ali se zaigrao. Ni Biljana ne može da kaže da joj je Luka preči nego meni. Sad je Biljana videla šta su napravili i sad bi javno da kaže. Treba da izađe i udari na Situ i Aneli, tako prava majka treba da uradio. On se jadan sam bori, govori da je ostavio majku i oca, meni nije lako to da gledam. Ja sam jedini ostao dosledan jer sam podržavao Sandru. Podržavao sam je jer sam video u njoj spas njegov, bio sam u pravu, da je ona bila uz njega do kraja... Posle su oni svašta uradili da bi igrali rijaliti - rekao je Bajo.

- Ahmići se nadaju nasledstvu, a ne znaju da ja znam ko su oni. Ne mogu ni naš toalet papir da uzmu. Ja mislim da je on pojeo neku čorbicu sigurno, bila je Sitina prepiska, to je strašno, jadno moje dete - dodao je Bajo.

Oglasila se i majka Biljana

- Mislim da bi pod onakvim pritiskom i onolikim lažima i kamen pukao. Ja lično sam to očekivala i ne bih volela da sam u njihovoj koži. Isto tako smatram da će se dozvati pameti i pomiriti i da će uslediti još mnogo suza i svađa -započela je Biljana i nastavila:- Nijedno od njih nije napravilo kardinalnu grešku, pod tim smatram prevaru. Oboje iza sebe imaju jako loša iskustva i njihov prvi problem je poverenje i samopouzdanje koje svako može da poljulja. Drugi problem su društvene mreže i dezinformacije i poluinformacije koje dolaze iz spoljnog sveta. Čak sam i ja kao i Aneli u jednom trenutku podlegla pod manipulaciju istih pa se dovelo u pitanje da li podržavam njihovu ljubav. Jedino što mogu kao roditelj da uradim je da se ne mešam ni u šta dok ih ne vidim oči u oči. Moje ime se često spominje u rijalitiju i svaka laž će završiti na sudu, a njih dvoje će uz tešku muku opstati. Kad opstanu, moj savet je da počnu oboje da se ponašaju kao zreli ljudi, da se izoluju od svih. Na prvom mestu od nas njima najbližih koji možda i nehotice uzimamo uloge Boga i mi se kao nesto pitamo. Ne, mi se nista ne pitamo i ako ne možemo da im pomognemo, najmanje sto možemo da uradimo je da im ne odmažemo - rekla je Lukina majka.