Rijaliti učesnica Aneli Ahmić glavna je tema u Beloj kući otkako je kročila na imanje.

Tokom emisije u kojoj su učesnici gledali njihove klipove, ukućani su zaključili da na sve načine pokušava da privuče pažnju bivšeg verenika Marka Janjuševića Janjuša.

Ona je sada nakon raskida sa Lukom Vujovićem otkrila da nema problem sa ćaska sa njim.

- Ja nemam zlu krv prema Janjušu. Mene su moji bliski ljudi savetovali da ja nemam neku komunikaciju sa njim, ali nemam problem sa tim ni da ćaskamo. Ne mislim ništa loše. Iz ove perspektive, moguće je da je bio u pravu za neke stvari - rekla je Aneli.

- Da li sam ti ja nešto uradio, da ne pričaš sa mnom? - upitao je Janjuš.

- Družiš se sa Asminom, zbog toga - kazala je Aneli.

- Ni sa kim se ja ne družim - rekao je Janjuš.

"Sve radi u inat Janjušu"

Dača Virijević dodao je da Ahmićka radi sve kako bi privukla pažnju Janjuša.

- Aneli sve namenski radi kako bi provocirala Janjuša, to je istina. Ona i sa Anđelom što radi, radi u inat Janjušu. Smeta joj njegovo druženje sa Kačavendom. Kako god da je, nije ni blizu onome što je radio Luka - rekao je Dačo.

