Slušaj vest

Aneli Ahmić od kako je ušla u Elitu 9 ratuje sa svojim verenikom Lukom Vujovićem, a nedavno su počeli da iznose sav prljav veš iz spoljnjeg sveta.

Tema oko koje su se ponovo posvađali prethodne noći bio je novac, odnos sa fanovima i veridba.

Hlade se

- Ja samo moram da kažem da su neke stvari koje je Luka izneo takva glupost, da ja nemam reči, iskreno. Hladi se Luka, hladim se i ja - rekla je Aneli.

- Ti si hladna ušla, gram emocija nemaš prema njemu, Aneli - dobacio je Asmin.

- Ja sam Aneli stalno branio. Nema šta da mi zameri. Ne može da kaže da sam od fanova živeo, to nije isitina - istakao je Luka.

1/6 Vidi galeriju Aneli i Luka Foto: Printscreen YouTube

Trošili pare od fanova

- Mene nervira jer je Luka govorio da sam ja trošila njegove pare. Imali smo pare od tiktoka, trošili smo te pare, to je jedina istina - rekla je Aneli.

- Dobro, Aneli, neka bude da sam tvoje pare onda trošio. Imali smo zajedničke pare, to je čitava poenta. Ja sam samo rekao neke stvari, kad je ona krenula da priča neke stvari vezano za naš odnos - dodao je Vujović.

- Meni je Aneli rekla da je veridba bila pod pritiskom fanova i da je to bio razlog da je veri. On se islompleksirao kad je Aneli rekla da su od fanova trošili, pa je on rekao da su dvadeset hiljada evra njegovih trošili, to je užasno - kazala je Matora.

Ovako je izgledala veridba Aneli i Luke:

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić veridba Foto: Printscreen/Youtube/LukaiAneli, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Ja samo imam da kažem da mi kada smo se uselili u stan, ja sam bio taj koji je organizovao njen rođendan. Fanovi su me pitali da li sam spremio iznenađeje, njenoj adminki sam to rekao, kako bi znala - rekao je Luka.

Ovako je Aneli pričala sa Asminnovom majkom: