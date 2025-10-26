Slušaj vest

Asmin Durdžić ne prestaje da iznosi nepoznate detalje upoznavanja sa Aneli Ahmić, te je sada za crnim stolom rekao da ju je on najviše interesovao zbog novca.

"Bacile su ga u vatru"

Asmin se osvrnuo i na njenog verenika Luku Vujovića sa kojim je imao konfikte.

- Sve što sam rekao Luki, to se desilo. Rekao sam mu da su ga bacile u vatru i da ga pravi budalom kao što sam i rekao da će tvoju mamu da nazivaju kao moju - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Aneli:

- Meni Luka nije toliko bitan, on mi nije uradio ništa. Ja sam ovu devojku upoznao na Fejsu pre 3-4 godine i pisala mi je stalno zbog mog penthausa. Stalno mi je pisala i odgovarala na stori, a ja sam mislio da je fejk profil pošto je previše dobro izgledala. Mi smo se čuli i otišao sam po nju na granicu i odveo sam je u Linc. Imali smo pet-šest lepih dana gde sam nosio tanjire za njom - rekao je Alibaba.

- To je laž, on se na terasi dr*girao sa bratom, a ja sam imala mučnine odmah - rekla je Aneli.

Veridba pod pritiskom fanova

Aneli Ahmić od kako je ušla u Elitu 9 ratuje sa svojim verenikom Lukom Vujovićem, a nedavno su počeli da iznose sav prljav veš iz spoljnjeg sveta. Tema oko koje su se ponovo posvađali bio je novac, odnos sa fanovima i veridba.

- Ja samo moram da kažem da su neke stvari koje je Luka izneo takva glupost, da ja nemam reči, iskreno. Hladi se Luka, hladim se i ja - rekla je Aneli.

- Ti si hladna ušla, gram emocija nemaš prema njemu, Aneli - dobacio je Asmin.

- Ja sam Aneli stalno branio. Nema šta da mi zameri. Ne može da kaže da sam od fanova živeo, to nije isitina - istakao je Luka.

Trošili pare od fanova

- Mene nervira jer je Luka govorio da sam ja trošila njegove pare. Imali smo pare od tiktoka, trošili smo te pare, to je jedina istina - rekla je Aneli.

- Dobro, Aneli, neka bude da sam tvoje pare onda trošio. Imali smo zajedničke pare, to je čitava poenta. Ja sam samo rekao neke stvari, kad je ona krenula da priča neke stvari vezano za naš odnos - dodao je Vujović.

- Meni je Aneli rekla da je veridba bila pod pritiskom fanova i da je to bio razlog da je veri. On se islompleksirao kad je Aneli rekla da su od fanova trošili, pa je on rekao da su dvadeset hiljada evra njegovih trošili, to je užasno - kazala je Matora.

