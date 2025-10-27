Slušaj vest

Rijaliti učesica Aneli Ahmić raskinula je vezu sa Lukom Vujovićem po ulasku u rijaliti "Elita 9", ali se čini da je na pomolu pomirenje.

Aneli i Luka sada u pričali o svom zajedničkom životu i planovima za budućnost, a u sve su uključena i deca.

- I onda život dobija smisao, osmeh, Nora dobija batu i seku. Može - rekao je Luka, a Aneli je klimnula glavom, što je podgrejalo sumnje da je zadrugarka trudna.

Jedva čeka da postane otac

Luka je istakao da jedva čeka da ponovo postane otac. Otkrio je šta su mu numerolozi rekli:

- Meni su rekli da kada sam izašao da će mi trebati tri godine da stanem na noge, izašao sam 2023. godine...Rekla mi je ona žena da će mi 2026. godina bila najsrećnija, onaj gore zna da nagradi. Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim - rekao je Luka.

- Dobro da, ono što si propustio - rekla je Aneli.

- Od prve do četvrte godine se nisam odvajao od Noe... Moja životna želja je da imam ćerku - rekao je Luka Vujović.

