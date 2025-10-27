Slušaj vest

Rijaliti učesica Aneli Ahmić raskinula je vezu sa Lukom Vujovićem po ulasku u rijaliti "Elita 9", ali se čini da je na pomolu pomirenje.

Aneli i Luka sada u pričali o svom zajedničkom životu i planovima za budućnost, a u sve su uključena i deca.

- I onda život dobija smisao, osmeh, Nora dobija batu i seku. Može - rekao je Luka, a Aneli je klimnula glavom, što je podgrejalo sumnje da je zadrugarka trudna.

Jedva čeka da postane otac

Luka je istakao da jedva čeka da ponovo postane otac. Otkrio je šta su mu numerolozi rekli:

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Meni su rekli da kada sam izašao da će mi trebati tri godine da stanem na noge, izašao sam 2023. godine...Rekla mi je ona žena da će mi 2026. godina bila najsrećnija, onaj gore zna da nagradi. Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim - rekao je Luka.

- Dobro da, ono što si propustio - rekla je Aneli.

- Od prve do četvrte godine se nisam odvajao od Noe... Moja životna želja je da imam ćerku - rekao je Luka Vujović.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsTAKMIČARI U ŠOKU NAKON KONAČNE ODLUKE! Evo koja tri učesnika će se večeras boriti za opstanak u Eliti 9, zavladao muk...
Svi udarili na Vanju u Eliti
StarsOTKRIVENO KO SE ZAISTA SVIĐA ANELI! Nije Luka, a ni Janjuš, bivši prijatelj je razotkrio: Poverila mi se...
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Stars"ZBOG TOG RITUALA JE PREMINUO..." Marko Đedović izneo sve dokaze o jezivom obredu koji je sprovodila Sita, pa otkrio kako je nasamario Aneli
nero.jpg
Rijaliti"UPOZNALI SMO SE PREKO FEJSBUKA" Asmin otkrio sve detalje početka odnosa sa Aneli: Stalno mi je pisala zbog penthausa...
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić
Stars"SITA JE UCENJUJE, MORA DA ME BLATI" Neriova Hana razvezala jezik o Aneli, potpuni porodični kolaps: Pričala mi je da joj je sestra...
Aneli Ahmić tvrdi da je Nerio bio narkoman

Sita Ahmic dosla po pobedu sestre Aneli Izvor: Kurir