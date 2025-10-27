Slušaj vest

Učesnici Elite 9 danas su birali osobu koja ih je najviše razočarala, a Marko Janjušević Janjuš je naveo bivšu partnerku Aneli Ahmić.

- Rekao sam da neću da spominjem Aneli, niti da ću da joj dobacujem, ali moram da kažem da si me razočarala. Razočarala si me još u sedmici kad nisi ni u jednom trenutku sela da porazgovaraš sa mnom i dao kao ljudi od skoro 40 godina porazgovaramo i vidimo šta ćemo i vidimo šta je pametno za nas, a ti si pričala sa nebitnim ljudima koji te sad ne j**u 5%. Razočarala si me sad kad si ušla, razočarala si me i kad si izašla. Bilo ti je preče da ideš na TikTok, letovanja, a ne da rešiš nešto što ti je bitno, a ne da maltretiraš i dodaješ da se priča o nekim stvarima. Razočarala si me jer mislim da koliko god da se šalim, mislim da ima dosta istine kad pričam sa tobom, a ti hoćeš da kažeš da sam ti nebitan. Nemaš m**a, kao što nikad nisi ni imala, a mislio sam da imaš jer si dosta stvari prošla, a nemaš m**a da kažeš Luki da to nije to i na silu si u odnosu sa njim, čovekom koji te voli i koji te stvarno poštuje - rekao je Janjuš.

- Ispoštuj moj dečka i nemoj da mi se obraćaš - dodala je Aneli.

- Ti pokušavaš mene da svađaš sa Asminom i pričaš kako mi ne smemo jedno drugome da kažemo ništa. Ti meni daješ povoda, a ja sam slobodan muškarac. Ti si slobodna bila do juče, a da sam znao da ste se pomirili ja ne bih ni dolazio kod tebe u izolaciju - govorio je on.

- Stojim iza toga da nemamo komunikaciju zbog mog dečka. Nisi mi ništa napravio da bih se vređala sa tobom - dodala je Aneli.

Luka raskinuo veridbu sa Aneli

Luka Vujović ustao za crnim stolom i raskinuo veridbu sa Aneli.

- Meni je jasno u utorak dalo do znanja da ne zaslužujem to što mi je napravila - rekao je Luka.

- Ti si jedna p***a - rekao je Asmin.

- J***m ti sve! Aneli može da tera svoju priču, skinula je prsten. Ova priča između mene i Aneli me ne zanima, neka radi šta hoće. Svojim postupcima ja pokazujem sve. Ja sam za nju šta god da treba - rekao je Luka.

- Ti si me pogledao. Ja sam rekla da mi nije normalno da ona sedi i da se smeška dok je on bio tamo, trebala je da dođe u pušionu kod njega. Normalna je reakcija što se ne oseća ovako - rekla je Mina.

Kurir.rs

