Bivši supružnici i rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su, posle brojnih svađa kako napolju, tako i u "Eliti", sklopili dogovor da urade DNK analizu kojom će se utvrditi da li je Asmin zaista biološki otac njihove četvorogodišnje ćerke.

Naime, Asmin je u više navrata govorio da sumnja da li je on zaista Norin otac, budući da je Aneli, prema njegovim tvrdnjama, u vreme začeća deteta bila intimna i sa drugim muškarcima. Kako je govorio, dodatno ga buni to što članice njene porodice dve godine unazad nisu dozvoljavale da se dete podvrgne DNK testu, a posebno ga uznemirava činjenica što Nora, kako kaže, liči na ćerku izvesnog Žike, sa kojim je Aneli navodno bila intimna.

Aneli i Asmin su se svađali jutros, tokom Mićine "Igre istine" u Beloj kući, a potom su sklopili dogovor da urade DNK test. Takođe, Aneli je predložila da se Asmin, ukoliko se ispostavi da je zaista otac, odrekne starateljstva u potpunosti, u njenu korist, ali da će mu ona davati da ćerkicu viđa kad god poželi.

Oglasila se Asminova majka

Tim povodom njegova majka Mevlida Durdžić je za medije izjavila:

- Veoma je pohvalno da su Asmin i Aneli prihvatili da obave DNK test po pitanju očinstva i to bi bilo premijerno i prvi put javno u "Eliti", a i rešilo bi sve dileme. A po pitanju starateljstva, nije realno donositi tako bitne odluke kad je u pitanju starateljstvo - poručila je ona.

