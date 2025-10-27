Slušaj vest

Bivši supružnici i rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su, posle brojnih svađa kako napolju, tako i u "Eliti", sklopili dogovor da urade DNK analizu kojom će se utvrditi da li je Asmin zaista biološki otac njihove četvorogodišnje ćerke.

Naime, Asmin je u više navrata govorio da sumnja da li je on zaista Norin otac, budući da je Aneli, prema njegovim tvrdnjama, u vreme začeća deteta bila intimna i sa drugim muškarcima. Kako je govorio, dodatno ga buni to što članice njene porodice dve godine unazad nisu dozvoljavale da se dete podvrgne DNK testu, a posebno ga uznemirava činjenica što Nora, kako kaže, liči na ćerku izvesnog Žike, sa kojim je Aneli navodno bila intimna.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Aneli i Asmin su se svađali jutros, tokom Mićine "Igre istine" u Beloj kući, a potom su sklopili dogovor da urade DNK test. Takođe, Aneli je predložila da se Asmin, ukoliko se ispostavi da je zaista otac, odrekne starateljstva u potpunosti, u njenu korist, ali da će mu ona davati da ćerkicu viđa kad god poželi.

Oglasila se Asminova majka

Tim povodom njegova majka Mevlida Durdžić je za medije izjavila:

- Veoma je pohvalno da su Asmin i Aneli prihvatili da obave DNK test po pitanju očinstva i to bi bilo premijerno i prvi put javno u "Eliti", a i rešilo bi sve dileme. A po pitanju starateljstva, nije realno donositi tako bitne odluke kad je u pitanju starateljstvo - poručila je ona.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteRijalitiJANJUŠ PRIZNAO ANELI SVE ŠTO MU LEŽI NA DUŠI Za crnim stolom nastao muk: Na silu si sa Lukom, nemaš hrabrosti da mu to kažeš!
Screenshot 2025-10-21 230415.jpg
RijalitiANELI I LUKA PRIČAJU O BEBI! Zbog ovoga svi sumnjaju da je Ahmićeva trudna, razgovor sa Vujovićem uzburkao javnost
Luka Vujović i Aneli Ahmić
StarsTAKMIČARI U ŠOKU NAKON KONAČNE ODLUKE! Evo koja tri učesnika će se večeras boriti za opstanak u Eliti 9, zavladao muk...
Svi udarili na Vanju u Eliti
StarsOTKRIVENO KO SE ZAISTA SVIĐA ANELI! Nije Luka, a ni Janjuš, bivši prijatelj je razotkrio: Poverila mi se...
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Stars"ZBOG TOG RITUALA JE PREMINUO..." Marko Đedović izneo sve dokaze o jezivom obredu koji je sprovodila Sita, pa otkrio kako je nasamario Aneli
nero.jpg

 Intervju Aneli Ahmić nakon izlaska iz rijalitija:

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir