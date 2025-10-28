"VREĐALA ME I PONIŽAVALA PRED SINOM" Oglasila se majka Luke Vujovića - nije štedela reči o Aneli Ahmić, isplivale užasne stvari o učesnici Elite
Aneli Ahmić i Luka Vujović, nakon turbulentnog raskida i brzog pomirenja, ponovo su u centru pažnje.
Njihov odnos postao je glavna tema u rijalitiju "Elita", a dodatnu vatru na priču dolila je izjava Lukine majke, Biljane Vujović, koja je iznela svoje mišljenje o Aneli i njihovoj vezi, kao i tome šta se dešavalo napolju.
Aneli se kako sama tvrdi, užasno ponašala prema njoj, a uvrede su bile redovne.
- Znam da ga je najstrašnije vređala, kao i mene jednom, kada se Luka iznervirao i počeo da priča istinu... To sam i ja znala, da mu je rekla da sam obična k***etina. To je njen vokabular! Krio je, naravno, od mene sve.
Ja sam ga videla samo nekoliko puta na po pet minuta... Kada sam ga zvala uvek je bio uključen spikerfon i ona je dobacivala. Jednostavno, cura je bila ista i napolju, kao i unutra. Ja kad priča Asmin tačno znam šta je istina, šta laž, a šta preuveličava. Aneli nema osnovnu kulturu i vaspitanje, to je to, sve što i sami znate - rekla je Biljana.
- Luka će reći sve šta ima kad izgubi kontrolu nad sobom, i meni je to rekao kada je bio ljut kao ris.
Aneli pristala da se radi DNK test
Inače, Aneli je pristala da se radi DNK test, kako bi se utvrdilo da li je Asmin Durdžić, otac njene ćerkice Nore. Ova priča danima sve intrigira u Eliti, budući da svađe i prepucavanja ne prestaju za crnim stolom.