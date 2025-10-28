Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović, nakon turbulentnog raskida i brzog pomirenja, ponovo su u centru pažnje.

Njihov odnos postao je glavna tema u rijalitiju "Elita", a dodatnu vatru na priču dolila je izjava Lukine majke, Biljane Vujović, koja je iznela svoje mišljenje o Aneli i njihovoj vezi, kao i tome šta se dešavalo napolju.

Aneli se kako sama tvrdi, užasno ponašala prema njoj, a uvrede su bile redovne.

- Znam da ga je najstrašnije vređala, kao i mene jednom, kada se Luka iznervirao i počeo da priča istinu... To sam i ja znala, da mu je rekla da sam obična k***etina. To je njen vokabular! Krio je, naravno, od mene sve.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Ja sam ga videla samo nekoliko puta na po pet minuta... Kada sam ga zvala uvek je bio uključen spikerfon i ona je dobacivala. Jednostavno, cura je bila ista i napolju, kao i unutra. Ja kad priča Asmin tačno znam šta je istina, šta laž, a šta preuveličava. Aneli nema osnovnu kulturu i vaspitanje, to je to, sve što i sami znate - rekla je Biljana.

- Luka će reći sve šta ima kad izgubi kontrolu nad sobom, i meni je to rekao kada je bio ljut kao ris.

Aneli pristala da se radi DNK test