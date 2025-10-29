Slušaj vest

Aneli Ahmić navodno ima novog dečka. To zna i Luka i to je bio razlog što je pre ulaska u rijaliti polomio njen mobilni telefon.

– Ona se dopisuje sa tim likom već neko vreme. On je provalio njihovo dopisivanje i tada joj je razbio mobilni telefon. Neki kažu da je čak bilo i gurkanja i da će o tome Aneli tek da progovori u rijalitiju. Naime, Marko Đedović kaže da postoji varijanta da Aneli Luku optuži za nasilje, ali to će sve da se otkriva po nekom scenariju koji je Aneli osmislila pre nego što je ušla u Elitu. Kada je Luka ušao u rijaliti, oni su se smuvali – priča izvor za Scandal!

Njen novi dečko ima oko 55 godina i živi u Bosni. On je poznati biznismen i pun je para. Kažu da je čak pare uplaćivao i na Lukiin i na njen zajednički račun koji su imali dok su boravili van rijalitija.

Uzela mu 50.000 evra

Aneli je od tog čoveka uzela 50.000 evra pre ulaska u rijaliti i oročila ih na svoje ime, a njemu je rekla da neće ući u Elitu ako joj bude dao tu svotu novca. On joj poverovao, a ona je pare uzela i donela u Beograd i ovde ih na računu oročila. Taj čovek ne sme da dolazi u Srbiju zbog nekih zakonskih prepreka i zbog toga nije mogao ni da je nađe. Ona je brže bolje došla i položila pare na račun, a zatim ušla u rijaliti. Ona se nada da će deset meseci biti dovoljno dugo da on zaboravi svoja potraživanja, a i ona planira da nakon izlaska ostane u Beogradu.

Tajni plan

Aneli planira da nakon rijalitija pokuša da obnovi svoju vezu sa Janjušem jer je on ostao njena neprežaljena ljubav. Iako je svojevremeno Asmin pričao da bi on najradije da se njemu vrati, Aneli to ipak ne želi jer misli da će sa 50.000 evra i honorarom iz rijalitija sa Janjušem moći da uživa ovde u Beogradu. Znajući da se Janjuš loži na pare, sigurno je da će njen tajni plan vrlo brzo i postati ostvariv onog trenutka kada konačno bude okončala vezu sa Lukom.

