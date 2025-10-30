Slušaj vest

Luka Vujović je u nekoliko navrata spomenuo svoj narušen odnos sa majkom, Biljanom Vujović.

Dok većina učesnika smatra da je Aneli Ahmić glavni razlog zbog kojeg je on okrenuo leđa svojoj porodici, on tvrdi da to nije istina.

- Moja majka zna da ja nju volim. Tada sam zacrtao u glavi da ona to nije rekla, pa sam rekao ako je to uradila da je monstum. Meni je dala reč da se neće oglašavati isto i otac, te da neće komentarisati sve, a desilo se to - rekao je Luka tokom emisije.

"Jako sam razočarana u Aneli i Luku"

Ovim povodm se oglasila njegova majka Biljana, koja je otkrila kakav stav ima o ovoj situaciji.

Nije krila šokiranost zbog brojnih izjava njenog sina, te je istakla da je veoma razočarana u ono što svakodnevno čuje od njega.

- Ne mislim da je Aneli uticala, mogu da joj se zahvalim. Da nije ona, bila bi neka druga. Samo je pokazala da je moj sin lako manipulativan, da ne poznaje i ne poštuje svoju majku koja ga nikada u životu nije slagala. Nešto što nikada neću prihvatiti, to je laž. Luka to vrlo dobro zna, kao što nikada nisam nikoga vređala. Treba da stavi prst na čelo i razmisli dobro o tome. Ako sam rekla da ne želim da mi Aneli uđe u kuću, to je trebalo da mu bude signal da nešto napolju nije u redu. Tačnije, nije u redu od dana kada je ušao ponovo u rijaliti. O njoj neću nikada ružnu reč reći - istakla je Lukina majka i dodala:

"Sreća pa imam dva sina, a on samo jednu majku"

- Jako sam razočarana i u njene, ali i u njegove postupke. Meni Aneli nije ćerka, a Luka mi je sin, pa je i razočaranje mnogo veće. Ispuniću mu želju i neću doći za Novu Godinu. Sreća pa imam dva sina, a on samo jednu majku. Kod mene reč " izvini " ne prolazi tako lako. Prolaze samo dela. Ovo sve vezano za njega ne podržava više niko koga tamo spominje. Dakle, ni mi kao osnovna porodica, ni šira familija, ni drugovi, ni kumovi. Žao mi je, ali tako je, što ne znači da on na to treba da se osvrće, ima dovoljno godina da radi šta želi. Ovo je samo konstatacija. Osvrnula bih se na jednu rečenicu i uvredu koja se plasira kao istina, a to je laž i to ogromna. Nikada nisam vređala Aneli na nacionalnoj osnovi, nikada. Niti išta tome slično. Kao što rekoh, imam običaj nekada da opsujem, ali da uvredim bilo koga po bilo kojoj osnovi ne. Što se mene tiče neka je oženi i nek decu dobiju, srećno im bilo. Možda bi tako i bilo da se samo Luka pita... Uvek sam sumnjala u Aneline emocije prema njemu, a sada sam sigurna da ih nema. Nije ona kriva zbog toga, kriv je on sto to ne uviđa. Više nemam nameru da pričam o svom sinu i njegovim odlukama - istakla je Biljana.

kurir.rs/pink.rs

