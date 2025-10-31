Slušaj vest

Aneli Ahmić iAsmin Durdžić više puta su se suočili tokom “Elite 9”, otvarajući brojne teme iz svog života, među kojima je bila i ona o Asminovoj preljubi.

Aneli bila upućena u neverstva

Naime, jedna od tema koja je digla Belu kuću na noge jeste deo kada je Asmin priznao da je više puta prevario Aneli i pre Stanije Dobrojević, te i da je ona to znala, što je ona čvrsto demantovala. Međutim, sada su isplivali novi dokazi koji govore o tome da je Aneli bila upućena u Asminova nevertsva, a za sve je znao i njegov otac Mustafa.

Vrele dane provodio u Dubaiju s njom

Kako saznaju mediji, Asmin je 2022. godine provodio vrele dane u Dubaiju sa izvesnom Draganom sa kojom je varao Aneli, a kako se spekuliše, zgodna brineta ima dete sa mužem poznate pevačice.

Kako dalje prenose mediji, za celu Asminovu aferu sa zgodnom brinetom znao je Asminov otac Mustafa.

Aneli uzela od biznismena 50.000 evra

Aneli je od tog čoveka uzela 50.000 evra pre ulaska u rijaliti i oročila ih na svoje ime, a njemu je rekla da neće ući u Elitu ako joj bude dao tu svotu novca. On joj poverovao, a ona je pare uzela i donela u Beograd i ovde ih na računu oročila. Taj čovek ne sme da dolazi u Srbiju zbog nekih zakonskih prepreka i zbog toga nije mogao ni da je nađe. Ona je brže bolje došla i položila pare na račun, a zatim ušla u rijaliti. Ona se nada da će deset meseci biti dovoljno dugo da on zaboravi svoja potraživanja, a i ona planira da nakon izlaska ostane u Beogradu.

kurir.rs/pink.rs

