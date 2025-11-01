Slušaj vest

Nikola Vujović Bajo, otac aktuelnog učesnika “Elite 9” Luke Vujovića govorio je za medije i priznao da nikad neće podržati vezu sina i Aneli Ahmić.

Osim toga, Bajo je istakao da nikada neće prihvatiti Aneli kao snaju, čak i ako mu podari unuke.

- Nikad u životu to nisam podržao, niti ću podržati. Da rodi, ne jedno, nego petoro unučadi, nikad mi neće biti snaja. To ne znači da ja ne volim svoje dete, ja volim mogu Luku, ali ovo što sada predstavlja, to nije moj Luka, ja ga čekam da se on vrati. Sa ovim stavovima i ovom pričom i njom, ja to nikako ne podržavam. Meni je drago što je moja bivša supruga Biljana uvidela sve. Kod mene je reč zakon, ne zanima me interes. Moje dete ne zaslužuje Aneli, ona je zlo, ja se borim protiv njih. Borim se i da njega ne povredim, a borim se tako što ga ponižavam i što mu ne dam, zabranjujem. Ako on nju ne daj Bože oženi, znaš šta može da ima, toalet papir. Šta sam ja glup? Da dođe jedna Ahmićka da uzme deo kolača - priča Bajo ističući da je već svu imovinu i nekretnine prepisao na druga lica, kako Aneli ne bi mogla bilo šta da im uzme, u slučaju da je Luka oženi:

- To je sve završeno. Nisam ja glup čovek. Luka sutra može da ima toalet papir ako uđe u njihovu kuću, a unuci će moji imati sve. On može da ima sve ako je normalan, ali on to sad nije.

"Aneli je sa Lukom iz koristi"

Na pitanje da li misli da je ona sa njim samo iz koristi, Nikola kaže:

- Pa nego zbog čega je? On priča da ga mi podržavamo, a mi ga ne podržavamo. Nikad me niko nije pitao, bio sam šokiran. Niko od rodbine nije učestvovao u tome sem Biljane, ja je razumem, opravdavam. Ako otac nije uz dete, mora majka.

Kako je Vujović istakao, najviše mu smeta što Aneli koristi novac njegovog sina.

- Aneli finansijski koristi Luku, ona je ušla u priču samo da bi Baji uzela kolač, kakva ljubav? Luka je tamo nas predstavljao da imamo pola Evrope, kola, stanove. Ja kao otac ne smem da kažem pravo stanje, nije da nemamo, imamo, ali on doda na to. Ako imamo pet kola, on kaže sedam. Ahmićka treba da shvati da ne može da uđe u naš auto, a kamoli u naš posed. Ja iz svega ovoga izuzimam Situ, čuo sam se nekoliko puta sa njom, ja nju nikad neću pljuvati, ona mene nikad nije uvredila. Imamo zajedničke prijatelje, ona zna da sam ja korektan i pošten čovek.

Ubeđen da je na Luku bačena crna magija

On kaže da mu sa svih strana stižu poruke u kojima mu kažu da je na njegovog sina bačena crna magija.

- Grofica priča za mene da sam ja raspali šljam. Ona kaže da je umetnica. Čega je ona umetnica? Ona je 100% Luki nešto uradila, ona je nešto ozbiljno napravila. Šta drugo nego vradžbine, ti katanci. Ja u to ne verujem, ali me ljudi ubeđuju, da mu je to urađeno. Kažu mi: “Pomaži mu, vadi ga”. Ako je moje dete takvo, neka propadne. Ja ga ne znam takvog. Ili je on takav igrač rođen za rijaliti, u tome se našao. Tamo je Grofica napisala: “Luka je naš, on će se vratiti, uzeće naše prezime”. Ko to može pričati? Pa samo onaj ko je stavljao te katance. Ja sam još sposoban imam ljude, da to sprečim.

Bajo ističe da nema želju da upozna Aneli, a na pitanje kako bi reagovao ako se ispostavi da Ahmićeva nosi njegovo unuče, on kaže:

- To su priče, bezveze. Da Aneli Ahmić rodi sedam Jugovića, ništa se promeniti neće, ja je ne prihvatam, nema te cene. Ja imam stav od kog ne odustajem. Za mene je ona nula i nikad neće ući u posed Vujovića. Imamo mi nekretnina, ali ja sam to završio, oni to ne znaju, da to zna, večeras bi mu rekla: “Beži od mene fićfiriću jedan”. Nema te cene da joj kažem “zdravo, da se upoznamo”. Ja da dozvolim sebi da se jedna Aneli upozna sa mnom, pa pre bih sebi pucao u glavu. Ona da sedne pored mojih unuka i da je pitaju koji je mesec, ona ne bi znala. Ko bi želeo takvu osobu pored sebe? Ja neću nikad direktno na svog sina. Ako je to njemu sreća, izvoli druže, imaš sreću, podržavam te. Onog momenta kad ne budu imali hleba da jedu, ja ću njemu kupiti, njoj neću. Moj Luka sigurno ne može propasti što se tiče života. On je sada protiv oca i majke.

Kako je istakao, siguran je da će Aneli potrčati u zagrljaj Asminu Durdžiću, kada shvati da Luka nema novca, pa otkrio šta misli o priznanju Ahmićeve da Nora nije Asminova ćerka.

- Ona igra rijaliti, namazana je svim bojama. Evo šta pričaju ljudi, da je radila po tim javnim kućama, kakve mušterije je obrađivala. Aneli je za sve njih onde “Babaroga”, sve ih vrti. Ali znate šta je problem? To što je glupa. Čas hoće da radi DNK, čas neće. Sve ona kalkuliše. Nju samo pare interesuju. Ona kad shvati da Luka nema pare, ona će otići kod ovog nesretnika Asmina, jer on plaća. Dao je ozbiljne pare, ja to znam. Asmin se primio na nju, kao i moj Luka. Zamislite vi da je ona bila sa Lukom dok je kartica bila kod njega, ja bih bio pod hipotekom. Zato Grofica voli Luku jer on obećava. Kad ga oni stisnu, vidiš da tvoj Baja ne da, on kaže: “Sačekajte, moj Baja je bolestan, ima rak, Luka je namazan”. On sve vrti. Šta je on pokazao kad su izašli? - Živeo pod kirijom, od fanova išao na letovanje, imao svojih para i to je potrošio. Ušao je ponovo i opet će potrošiti, a ona će čuvati svoje pare.

Bajo kaže da je imao ponudu da uđe u rijaliti, ali to ne želi.

- Ne postoji mogućnost da ja uđem u rijaliti, nema tih para, ja sam dobijao ponudu, ali šta će mi to u životu, ali neću da ćutim ovoj Grofici - kaže on i dodaje:

- Svašta bih joj rekao. Ko da ja ne znam ko je Grofica. Ona vređa sve. Ona je žena bolesna, meni je nje žao. Ona da ima mozga, ona ne bi trebalo da živi. Za šta ona živi? Šta ona vidi u budućnosti. Veštice su čudo. Ja garantujem da je ona veštica. Znate one gumene bombone, to su Ahmići. Znaš onaj ljigavi materijal, ne možete to zgnječiti.

O Siti Ahmić

O Siti Ahmić, Bajo kaže:

- Sita je namazana, ali to što se dešava između nje i njenog deteta, neću da se mešam, mešaću se u ono što se tiče mog deteta - priča Bajo, a na pitanje kako će se nositi sa tim ukoliko njegov sin oženi Aneli i prihvati njihovo prezime:

- Valjda neću doživeti to, ja molim Boga da umrem, da ne znam za to. Ja ću da pokušam da svim silama on uvede da on i ta porodica nisu za njega. On ne pripada tom društvu, toj ženi koja je kako pričaju, radila za novac, koja se glupirala, koja je sve moguće što ne valja radila. Mi to nemamo ni u porodici, ni u okruženju. Ja mogu sada da zovnem Groficu i kažem joj: “Izvoli 50.000, ali hoću da Aneli nije sa mojim detetom”. Oni se prodaju. Mogu to da rešim na način koji bi bio bolan za moje dete, ali ja hoću da moje dete otvori oči i vidi sve. To ću da uradim kad on kaže: “Tata, pomozi mi”. Hoću da mu otvorim oči. Ja Aneli nikad neću opsovati, jer to njega boli. Ona je mene nabijala na onu stvar i svašta pričala za Biljanu, a Grofica govori da sam raspali... Šta da ja kažem jednoj veštici? Ona ne silazi sa metle otkako je moj Luka sa njenom ćerkom.

Kurir.rs/Blic

