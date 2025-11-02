Slušaj vest

U Beloj kući došlo je do žestokog sukoba između Anđela Rankovića i Sunčice Bajić.

Njihova svađa eskalirala se i dovela ih do nervnog sloma, te je obezbeđenje moralo hitno da reaguje i spreči mogući fizički kontakt, koji je u "Eliti" strogo zabranjen.

Naime, Sunčica je pobacala sve Rankovićeve stvari, zbog čega ju je on žestoko izvređao i psovao. Kako je rekla, dosta joj je svakodnevnog pominjanja njenog imena i teških prozivki i uvreda, dok su drugi ukućani bili u čudu jer tvrde da je Anđelo nije uzimao u usta.

- J***ću ti mamu. Sunčica debil je meni pobacala stvari. Vratćeš sve na mesto, glupačo - vikao je Anđelo.

- Zapamtićeš ti - rekla je Sunčica.

- J***m ti mamu - dodao je on.

Kurir.rs

