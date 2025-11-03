Slušaj vest

Aneli Ahmić razgovarala je sa voditeljem "Elite 9" Darkom Tanasijević o svojim turbulentnim odnosima sa bivšim partnerima Markom Janjuševićem Janjušem i Asminom Durdžićem, ali i sadašnjim verenikom Lukom Vujovićem.

Darko je primetio da je ceo dan pričala sa Asminom, sa kojim je već tri godine na ratnoj nozi.

- Nije baš ceo dan, pola dana smo prespavali. Ulazio je u sobu, budio me je. Tu popričamo nešto kao u prolazu, ali ništa specijalno, ali nismo pričali konkretno. To ti je sada povuci potegni, ko će se kome više osvetiti. Tvrdim da on nije ljut, nema za šta da bude ljut na mene, sve ono što sam rekla za njega, za tu prevaru i sve to, sve je to istina. Ja njega hvatam na neke fore. Ja sam trebala da dostavim više papire - rekla je Aneli.

- Ti ga kroz neku priču navučeš da prizna - rekao je Darko.

- Da, ja pričam pričam... Kada izgubim živce, to je kada počne da laže i kada kaže da se nešto nije desilo. Budi bes u meni, on u startu slaže, mene to iznervira. To je isto kao prsten danas, ja sam ga pitala: "Je l' treba da ti vratim prsten što si mi kupio?", on meni kaže: "Ne, ne treba, to je tvoje", ne kaže da mi nije uopšte kupio prsten. Da, ja taktički igram sa njim. Znam ga najbolje, ali ja malo namazanije igram s njim i pustiću vreme da pokaže. Ne idem ja za njim, on ide za mnom.

- Da li si ti samu sebe odala?! I ti si tako pričala da namerno provociraš Janjuša, da bi on pokazao emocije prema tebi? - pitao je Darko.

- Mene Janjuš zaista ne intresuje, iskrena ću da budem, nemam potrebu da pričam s Janjušem. Mislila sam da će biti drugačije, ali zrno emocije nemam, još više sam sada Luku zavolela. Od mene i od Janjuša nema ništa, prošlo me je..

- Danas ste ti i Alibaba porazgovarali, dala si mu sok - rekao je Tanasijević.

- Naravno, daću mu uvek šta god da me pita da se pojede i popije, on je Norin otac, ja nemam u sebi to da kažem da nemam, ako imam. Vidim pomake, najlakše je reći: "Idi sedi, razgovaraj", ne ide to tako, ide prirodnim tokom. Ja se za stolom i van njega ponašam isto, a on ne. On mene vređa za stolom, izrekao mi je svakakve uvrede, a ja sam otresita i za stolom i ovde, ne menjam taktike, isto se ponašam. Ne možeš me lagati da si me ostavio 2022. godine, to je ono što tražim da prizna. Neka sam ja najgora i afterala, ali nemoj da lažeš. Ispada da sam ja prevarila ljude da sam prevarena žena. Boli mene uvo da li mi je ona otela muža, ona je mene spasila - rekla je Ahmićeva.

- On zna da kaže da vidi da si luda za njim - rekao je Darko.

- On misli za svakoga da je neko lud za njim, njemu to hrani ego. Meni Luku ne može 100 Alibaba zameniti. Ja ću Kačavendu do kraja urnisati za Janjuša, izmišljaću, petljaću i ono što sam videla i nisam - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa Lukom? - pitao je Darko.

- Sa Lukom je sve u redu, odnos nam je nikad bolji od kada smo neke stvari jedno drugom priznali. Ja sam njemu oprostila, sve što sam govorila u besu to je istina. Nije me tukao, ali me je ćušnuo. Ja ne znam da lažem. Ne mogu da lažem sada za nešto što sam rekla, znači, sve što sam rekla, stojim pri tome. Desila se ta situacija kada smo bili na moru u Turskoj, to me je najviše pogodilo - rekla je Aneli.

- Da li je to jedini put da se desila takva situacija? - pitao je Darko.

- Jednom se još desilo, bio je "Narod pita", bila je neka svađa, ne mogu da se setim, totalno sam zaboravila. Pogurali smo se i to je to - rekla je Aneli.

- Kada kažeš da Luka nije bio svetac napolju i onakav kakvim se predstavlja, šta želiš da kažeš? - pitao je Darko.

- Pa to. Ne mogu da zamislim da smo dozvoli da se tako nešto desi. Te lažne tetke, zbog nje je bio haos, zbog nje sam ja tada za Biljanu rekla: "Ma boli me ku*** i za nju", doveli smo do toga da me ćušneš zbog neke žene u životu. Nastala je svađa oko toga, ja nikada nisam rekla za Biljanu da je ku*vetina. Mi nismo divan ljubavni par, ali se volimo. Nismo pokazali delima da smo ljubavni par, ali ja imam veliku emociju prema Luki - rekla je Ahmićeva.

- Šta je sa tobom i sa Neriom? - pitao je Darko.

- Ja sam pokušala da mu objasnim da je dobio to od one žene, da mu je ona poslala, ne ja, odvojila sam to što je ona poslala, on nije hteo. Ja njega neću da dovodim u nezgodnu situaciju, sve idem preko Luke, pošaljem mu cigare. On je malo pao pod uticaj kada su komentarisali da je uzeo garderobu, neugodno mu je, verujem da mu nije bilo svejedno, poznajem ga, znam da mu je teško i da mu je krivo što ne sedi sa mnom. Nisam došla ovde da mu ispiram mozak, nego da mu je neko tu njegov - rekla je Aneli.