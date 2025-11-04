Slušaj vest

U "Eliti 9" organizovana je "Igra istine", a Luka Vujović je imao pitanje za bivšeg partnera njegove devojke Aneli Ahmić, Asmina Durdžića.

- Šta misliš o Ahmićkama? - upitao je Luka?

Opleo po Ahmićkama

- O Siti sve najgore, o Grofici sam promenio mišljenje, imao sam nekad okej, a sada ne. O Aneli imam najgore mišljene. Meni je nje žao. Ja sam svestan da je ona žena sa kojom lepo da pričam ne mogu, ja mislim da ti Luka možeš da je smiriš malo da me ne napada bez razloga - kazao je Asmin.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Durdžić, koji je u "Elitu 9" ušao kao dečko Stanije Dobrojević, ne zna kako stoje stvari napolju i da li i dalje ima taj status, a Miljani Kulić je priznao da je starleta žena koju je u životu najviše voleo.

- Kada se Stanija dere ja ćutim, onda sam miš. Ne voli Stanija što sam psovao devojke, što sam se zezao s devojkama. Ne voli što pušim, ja pred njom jedem salate - rekao je Asmin.

Tresao se zbog Stanije

- Je l' si stvarno ti bio sa Stanijom? - pitala je Kulićka.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram

- Jesam, nju volim, nikada nikog neću voleti kao nju. Kada sam je prvi put video tresao sam se. Bio sam kod nje u Rumi pre ulaska. Ne bih voleo da ona uđe na mesec, dva, biće još teže kada ode. Plakaću kada ode, biću u depresiji sigurno, ovako mi je lakše kada nije tu, lakše mi u glavi. Ja kao muškarac nisam mogao da je zaštitim, doživela je najveći linč, to ni dan-danas nisam oprostio. Znaš zašto sam ja dao crveni karton?! To sam ja samo blefirao da je niko ne spominje za crnim stolom, da je zaštitim, jer je u svađama Luka počeo da je proziva - rekao je Asmin.

