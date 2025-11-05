Slušaj vest

Anita Stanojlović bila kod Drveta mudrosti i tom prilikom porazgovarala je o njenom odnosu s Filipom Đukićem, ali se osvrnula i na svoj odnos sa Anđelom Rankovićem.

- Super sam, uzbzđena sam. Jako mi je drago da sam opet ovde, sve u svemu lepo mi je. Ne uklapam se sa ljudima, žene me ne vole i vidim da im smetam, ali mislim da ću da se naviknem na njih, a i one na mene. Nisam ja kriva, to je do njih - rekla je Anita.

- Kakva je situacija sa tobom i Filipom? - pitalo je Drvo.

"Stvarno mi se sviđa"

- Niko ne veruje da se meni Filip stvarno sviđa. Stvarno mi se sviđa, ali ušla sam sa stavom da neću da forsiram i sebe da ponižavam i da budem utorak devojka. Danas je rekao da me ne gleda kao ostale devojke. Tek sam ušla, pustila sam sve lagano, ali se nadam da će nešto da se desi i da ćemo da nastavimo naš odnos spolja. Dok sam bila napolju rekao je da sam ja jedina osoba sa kojom bih bio u vezi kad bih ušla i da mene čeka. Ne znam da li opipava teren, ali mislim da je najbolje ne gušiti - pričala je ona.

- Kako se osećaš kad si posle toliko vremena na ovom istom mestu videla Anđela? - pitalo je Drvo.

"Ne dam dušmanima da se slade"

- Kad se desila superfinalna žurka nije mi bilo svejedno, svaki ćošak me je vraćao u prošlost. Ja sam rekla re nego što sam ušla da ne znam da li ću da se javim. Ušla sam sa stavom da neću da ga diram prva da se svađam. Nemam lošu energiju, lopte su spuštene, malo smo popričali, a emocija se nije probudila što se tiče njega jer da jeste ne bih mogla da sedim pored njega. Trudim se da budem što poštenija sa njim, da ga pogledam, popričam, pa da ne bude da ga gledam tajno. Nadam se da nećemo da se svađamo i da se slade dušmani. Filip mi je fokus i želela bih da imam odnos sa njim jer se Filip i ja viđamo od februara. Mesta za stare ljubi nema. Vreme neka pokaže, ovo je zatvoren prostor, ali za sad je ovako kako sam rekla - nastavila je ona.

- Kojim povodom si došla? - pitalo je Drvo.

- Rođendan mi je i htela bih da proslavim sa Filipom, pa ako možemo nas dvoje nešto da dobijemo da se opustimo - otkrila je Anita, a Drvo joj je reklo da će ih piće čekati kod sandučeta jer joj je danas rođendan.

