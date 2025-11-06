Slušaj vest

Slaviša Milaš, otac učesnika "Elite 9" Anđela Rankovića je otkrio da godinama nije sa sinom u kontaktu, ali da bi ga rado dočekao raširenih ruku i pružio mu pomoć kada god bi to tražio od njega.

Slaviša je priznao da je sina Anđela poslednji put video pre više od pet godina, te da o ulasku u “Elitu 9” nije bio ni obavešten.

"Pustio sam da život ide dalje"

- Nisam bio obavešten da će Anđelo ući u “Elitu”. Da, budem iskren, sigurno 2-3 godine nismo u kontaktu. Naravno da boli, ali šta da radim. On je već odrastao momak, 33 godine je napunio 18. oktobra. Boli, ali se nosim sa time, pustio sam da život ide dalje, da radi u životu šta želi, od mene ima punu podršku, on je moj sin. Mi smo se videli pre par godina u jednom restoranu, možda se on otuđio od mene, ja od njega, vreme je učinilo svoje. Ja sam mu tata, moju krv nosi, ako on ne sme da kaže ko mu je tata, to je do njega onda - rekao je Slaviša, otkrivši kako je došlo do toga da Anđelo promeni prezime, te da je inicijator toga bila njegova majka Ljiljana:

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić

- Anđelo se nije odrekao mene, ja sam radio u Jugopetrolu, dao sam otkaz u najjačoj firmi da bih bio tada pored njega, jer je njegova majka tada želela da ide u Južnu Afriku kod brata Peđe, Anđelo je tada imao 4 meseca. Posle toga smo se Ljilja i ja razišli, mi već dugo dugo vremena nemamo nikakav kontakt. Ja se nisam odrekao njega, niti on mene, nosio je moje prezime do 17. godine, a onda su me pozvali kod njih u stan, Anđelo je imao neki problemčić, ne bih o tome. I Ljilja mi je saopštila da kada odem na određeno mesto da se ne iznenadim pošto on nosi sada prezime Ranković. Od tada nemam nikakav kontakt sa njima, ne znam zašto mu je promenila prezime. Ja sam uvek za Anđela bio tu i kad ide na put, za sve, i što se tiče finansija, nikad nije bio problem. Uvek sam tu za njega, iako nas je dosta vremena razdvojilo, moje srce i dalje kuca za njega.

Poslednji poziv zbog novca

Poslednje njihovo viđanje je zapravo bilo kada je Anđelo pozvao oca zbog finansijske pomoći

- Možda ima više od 3-4 godine da se nismo videli, mislim da je tada bio sa Teodorom. Sedeli smo pričali, rekao sam mu da dođe da vidi svoju drugu baku, a sutradan me zvao i rekao mi da ne zna zbog korone. Verovatno je imao priču sa majkom, ujakom, ali ne zalazim u to. Zadnji put je video baku kad je imao četiri godine. Koliko znam on je imao samo kontakt sa jednom mojom sestričinom, za druge, koliko znam, da nema. Moj sin iz drugog braka mu je, koliko znam, poslao zahtev da se upoznaju, nemojte me držati za reč, međutim Anđelo mu je rekao da nije tu, pa posle moj drugi sin u Nemačkoj. To su veliki momci, ja više da se petljam u to nemam snage, to me dosta ubilo, ne vidim nikakvu soluciju da ih spojim - rekao je Slaviša Milaš.

Otac Anđela Rankovića Slaviša Milaš Foto: Printscreen/Youtube

Na pitanje da li bi mu bilo draže da ga je sin pozvao i pitao za savet, nego što je tražio finansijsku pomoć, Slaviša kaže:

- Meni bi bilo draže da barem jednom nedeljno može da okrene tatin telefon, on zna da mu stvarno nisam okrenuo leđa, niti mu rekao nešto ružno. Normalno da bih voleo, jednom da mi se javi u tri meseca i kaže: “Tata, kako si?” To me baš razjeda, imam još dva sina, moja sestra ima četiri ćerke i sina, ja mislim da on, osim te jedne sestričine nema ni sa kim kontakt. To mi još teže pada, što nemaju kontakt, nego što mene ne okrene. Bez obzira na to što smo Ljilja i ja imali loš brak, to ne znači da on treba da ima loš odnos sa braćom i sestrama, srešće se sutra na ulici i neće znati ko je ko.

Kako Slaviša kaže, teško mu je što nije u kontaktu sa sinom, a još više ga boli, što Anđelo izbegava da priča o njemu.

- Nisam hteo da mu stojim na putu i da se on opterećuje što su mu mama i tata u lošem odnosu. Mi smo izgubili komunikaciju, nismo našli dodirne tačke. Pustio sam da to ide, on je isuviše vezan za Ljiljanu i ujku i nisam hteo da se petljam. To me, verujte boli, i možda je to moja ogromna greška i krivica. Ja ću uvek da priznam svoju grešku i krivicu, ali ja bolje nisam umeo. Vodim normalan život, nemam mrlje iza sebe, nemam ništa što bih ga odvraćalo od mene, osim reči njegovih bližnjih, ali ni to neću da tvrdim, jer nisam u tom njihovom svetu - kaže on, ističući da sin uvek može da računa na njega:

"Dočekaću ga raširenih ruku"

- Dočekaću ga raširenih ruku. Može da mi se javi kad god poželi. Bilo mi je krivo kada sam gledao taj klip sa Zoricom, kada ga je pitala “Gde ti je tata?”, a on je prebacio na drugu temu. Ne znam da li mu je teško da kaže: “Moj tata je tu u Beogradu, on je taj i taj”. Anđelo i ja nikad nismo imali raspravu kao otac i sin. Nikad nisam uticao na njegovu odluku, šta god on uradi, ja ću kao otac stati iza njega. Sad da mi se javi, dočekao bih ga raširenih ruku, da pričamo kao otac i sin. Mislim da je tu do njega najviše, ja sam Slaviša Milaš, njegov tata koji ga je priznao, koji je sa njim živeo izvesno vreme, koji je uvek bio tu za njega kada mu je nešto zatrebalo, uvek je mogao da mi traži nešto, da me pita.

Otac Anđela Rankovića svojevremeno je glumio u spotu Zlate Petrović Foto: Printscreen/Youtube

Na pitanje koliko mu teško pada što sina upoznaje takoreći kroz rijaliti, Slaviša kaže:

- Ja mislim da njega ne mogu da upoznam kroz rijaliti, jer je to tamo njihova igra, ali mogu da kažem da to vrlo slabo pratim. Kad neko spomene “Elitu”, ja punog srca kažem da je Anđelo moj sin, ljudi se malo iznenade, ne veruju, ja im pokazujem slike iz telefona - kaže on, ističući da je sin nasledio od njega talenat za sport:

- Vodio sam totalno drugačiji život od njega, ono što vidim da je nasledio od mene jeste to što igra fudbal, vidim da ne puši, ne znam da li pije kad sedne sa društvom negde, neko kaže da je lep na mene (smeh). Jesam ja valjda nekad bio lep.

"Voleo bih da me se ne stidi"

Slaviša ističe da bi voleo da ga se Anđelo ne stidi, te da je on uvek za njega.

- Nema potrebe da se stidi svog oca, ako se stidi, ako je to razlog zašto u raspravi sa Zoricom ne kaže ko sam ja. Ja ga volim najviše na svetu, ja sam mu i dao ime Anđelo, jer sam hteo da bude moj anđeo. Mislim da ga nije ponela slava i rijaliti, ali on sada, koliko vidim ima taj krug drugara, kad se voze dobra kola, restorani, zato sam rekao, neka ide svako svojim putem, neću mu skretati pažnju. Ja i dalje mislim da je on jedan divan dečko, lepo vaspitan, ja ga nisam vaspitao, jer nije bio kraj mene, vaspitala ga je majka. Ja se "Pustio sam da život ide dalje". Naš odnos nije loš, samo je “zamro”. Anđelo neka živi svoj život, neka je srećan i zdrav, meni je to najvažnije.

Foto: Petar Aleksić

Na odluke svog sina nikad nije uticao, niti se mešao u njegove emotivne odnose.

- Ja se na sve to slatko nasmejem, menjati partnere svaka dva, tri meseca, a tamo su devet meseci. Mislim da u spoljnom svetu nema neki način da se stabilizuje sa nekim i da ima jaku i stabilnu vezu. Mislim da je ovo neko njegovo “ludovanje”, pošto je tamo devet meseci, devojku može da nađe samo u “Eliti”. I kad sam saznao za neke njegove veze, nisam se cimao oko toga, jer to su njegove veze, on najbolje zna šta on radi.

Kurir/Blic