Na društvenim mrežama pojavile su se navodne prepiske Luke Vujovića gde javnosti nepoznatoj osobi uoči ulaska u "Elitu 9" priznaje da je s Aneli Ahmić zarad fanova i svog cilja, te da će je ostaviti oko Nove godine, a tu priču sada potvrđuje njegov otac Nikola Vujović Bajo.

Naime, Bajo je u prepisci sa javnosti nepoznatom osobom, a koja je procurila u medije, priznao da mu je sin priznao da sve sa Aneli glumi.

- Ako si znao za ovo, svaka čast onda kako Luka glumi - glasila je poruka na koju je Lukin otac odgovorio:

- Tako mi je rekao sve u prošloj i zakleo se u moje zdravlje i u Nou, ali ga on vaš izvoza.

Na pitanje zbog čega je zavlači, da li zbog fanova ili osvete, rekao je:

- Ne znam, mislim da ga pali da bude bolji od Janjuša i Asmina, da im je ne da. Nije valjda lud da vozi dalje od Nove godine - napisao je Lukin otac, koji se dotakao i Sandre Obradović, Lukine bivše devojke iz "Elite", za čiju je ljubav navijao.

- Ona ga i sada čeka. Sandra je OK lik, treba da se druže, ako se zavole OK, ako ne, da budu drugovi, ja bih ih podržao - napisao je Bajo.

"Aneli je sa Lukom iz koristi"

Lukin otac nedavno je govorio za medije o naslednikovoj vezi sa Aneli, te istakao da misli da ga Ahmićeva samo iskorišćava.

Na pitanje da li misli da je ona sa njim samo iz koristi, Nikola kaže:

- Pa nego zbog čega je? On priča da ga mi podržavamo, a mi ga ne podržavamo. Nikad me niko nije pitao, bio sam šokiran. Niko od rodbine nije učestvovao u tome sem Biljane, ja je razumem, opravdavam. Ako otac nije uz dete, mora majka.

Kako je Vujović istakao za "Blic", najviše mu smeta što Aneli koristi novac njegovog sina.

- Aneli finansijski koristi Luku, ona je ušla u priču samo da bi Baji uzela kolač, kakva ljubav? Luka je tamo nas predstavljao da imamo pola Evrope, kola, stanove. Ja kao otac ne smem da kažem pravo stanje, nije da nemamo, imamo, ali on doda na to. Ako imamo pet kola, on kaže sedam. Ahmićka treba da shvati da ne može da uđe u naš auto, a kamoli u naš posed. Ja iz svega ovoga izuzimam Situ, čuo sam se nekoliko puta sa njom, ja nju nikad neću pljuvati, ona mene nikad nije uvredila. Imamo zajedničke prijatelje, ona zna da sam ja korektan i pošten čovek.

