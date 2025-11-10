Slušaj vest

Anđelo Ranković bio je jedan od sagovornika voditelja "Elite 9" Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom haosu s bivšom devojkom Anitom Stanojlović koji je trajao mesecima, a potom je i najavio žestoko raskrinkavanje.

- Nisam želeo da budu Nominacije u kojima ću reći sve super i ostaviti nju, to stvarno ne bi bilo realno. Ono što mislim iskreno, to sam joj i rekao tako da eto, došlo je do njene reakcije. Ja nju poznajem i ja njoj ništa ne veruje. Kao što sam i rekao da će plakati petnaest minuta, a onda krenuti u napad i tako je i bilo. U njenim očima vidim netrpeljivost i da ima tu žar da ratuje sa mnom, tako da verujem da nema dobru nameru. Vi ste mene gomilu puta pitali za neke izjave, a ja nisam želeo da komentarišem. Meni je blam ozbiljan da se sa bivšim devojkama raspravljam medijski. Ne želim rat, ali ako hoće nek izvole - rekao je Anđelo.

- Ona je priznala i sama da joj je teško jer ste posle tog burnog raskida u istoj kući - rekao je Darko.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

- Ne mislim da me voli već mislim da je kivna i da ima u sebi bes. Osećam da će u jednom trenutku reći da me voli, ali ako me voli onda ne može da me tako pljuje i da menja momke - rekao je Anđelo.

- Rekla je da te štedi i da neće govoriti o vašim svađama, a onda je posle dva minuta rekla - rekao je Darko.

- Kaže da sam ja doneo bejzbol palicu, ali to nije istina. Hoće da me prave nasilnikom, ali to neće moći. Došao sam u stan posle par dana od raskida, a ona je mene gađala čašama koje smo dobili od fanova, a ja sam želeo da izađem napolje što mi ona nije dala. Ja nisam mogao da izađem napolje, onda se vratim nazad i ona baci pikslu, a onda sam ja sve što se našlo ispred mene bacio. Došao sam na svoj posao i u svoj lokal, a ona je rekla: ''Sad ću ja da dođem'' i poslala mi skrinšot da joj dolazi taksi za pet minuta da dođe da mi pravi haos u lokalu. Upozorio sam je da ne radi to jer ja od tog lokala živim i zarađujem hleb, a onda mi je pretila da će mi ići na kuću kod majke i lomiti auto. Ja imam poruke od 11. maja , a ona ako hoće nek krene i videće jer sve dokaze imam. Nahuškala je Uroša na mene, a onda je posle mesec i po dana poslala čestitku kao da me ne dira. Šta ima Uroš tu da se meša? Tamara je držala moju stranu, više smo smirivali Anitu nego mene. Ukoliko ćemo da pričamo, onda ćemo pričati sve. Onda ćemo pričati i o odnosu Tamare i Anite, pa sve ćemo redom krenuti. Nemoj da mi se igrate sa životom jer će one biti gubitnici u celoj priči - otkriva Anđelo, pa dodaje:

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Ja moj posao ne radim više u tom lokalu jer pet ili šest vikenda nisam otišao na posao, naravno da ne mogu da odem na posao zbog problema sa Anitom. Kao što sam dobio 31. decembra, kada sam bio sa drugom devojkom. Normalno da neću više biti u tom lokalu kada dođe devojka i napravi mi haos. Ja sam izašao iz tog lokala i nisam radio šest meseci. Bio sam bolestan par vikenda, posle nisam dolazio zbog haosa s njom. Hteo sam da joj budem tu kao prijatelj, tražio sam joj stan i sve sredio. Radio sam sve to i kažeš nekome nešto, e onda sam ja ovo ili ono. Šta bi čovek uradio da mu neko preti da će da mu lomi auto i kod mame da ide - rekao je Anđelo.

- Da li je Anita imala lošu nameru kada je iznela ono za Milicu? - upitao je Darko.

- Naravno da je imala lošu nameru. Milica i ja smo se čuli i imali normalnu komunikaciju, a nakon nekog perioda kada se ona porodila i sve to mi smo se čuli i cimali i bilo je muvakanje, ali se nikad nismo videli i ostali smo u okej odnosima. Smatram da je Anita imala lošu nameru, a ja sam na početku bio u šoku jer je došla ovde sa informacijom da je moj prijatelj rekao da će mene da us*rava. Nije tako, ona nafiluje stvari. Što se tiče Terze, svaka mu čast kako je odreagovao. Mi nismo više toliko dobri, ali nek idu stvari svojim tokom - rekao je Anđelo.

Anđelo Ranković, Anita Stanojlović i Matora Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Da li više likuje Matora ili Ivan? - upitao je Darko.

- Matora, ali tu su oboje - rekao je Anđelo.

Kurir/Pink.rs