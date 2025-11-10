Slušaj vest

U toku ''Mićina Igra istine'' u "Eliti 9" bivši partneri Anita Stanojlović i Anđelo Ranković žestoko su zaratili i počeli da iznose sav prljav veš iz svoje veze.

- Pričaj kako sam ja sa tvojim drugarima i policijom tražila tebe - rekla je Anita.

- Pričaću sve - rekao je Anđelo.

"Hteo si da pobegneš od mame"

- Tražila sam te dva puta po tri dana jer si mi plakao u stanu da želiš da pobegneš od mame - rekla je Anita.

- Pričamo o svemu od početka - rekao je Anđelo.

- Ja ću sutra pričati, ne sad - rekla je Anita.

- Ja ću sad da pričam - rekao je Anđelo.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Pitaj mamu da li smeš da imaš devojku - rekla je Anita.

- Tebe neće moja mama, šta je problem? Ja sam devojku vodio za Novu godinu kući, s drugom devojkom išao na more - rekao je Anđelo.

S drugom devojkom na more s njihovim vaučerima

- Otišao si sa drugom devojkom na more uz naše vaučere - rekla je Anita.

- Ko je uzimao vaučere? Ti znaš kako ja živim napolju. Dođi vamo, gde si otišla?- rekao je Anđelo.

- Molio si me da ćutim, raskinuli smo zbog hejtera - rekla je Anita.

- Lažeš. Raskinuo sam jer nisam video budućnost s tobom - rekao je Anđelo.

- Lažeš - rekla je Anita.

- Što nisi htela Tamari da daš pare? Kakav odnos imaju Tamara i tvoja mama? - upitao je Anđelo.

Foto: Screenshot

- Ne mogu da se gledaju očima i? - upitala je Anita.

- Pa priznaj, sve priznaj - rekao je Anđelo.

- Raskinuo si sa mnom jer sam imala dete, a sedam meseci nisi znao da imam dete? - upitala je Anita.

- Ne laži - rekao je Anđelo.

Otkriveno pravo lice

- Tvoje pravo lice je napolju otkriveno - rekla je Anita.

- Ako pričamo o 11. maju kad si se posvađala sa Tamarom i meni pričala da me voliš, a otišla s drugim likom. Posvađala si se s Tamarom jer se napila i valjala po podu, a ti nisi htela da joj pomogneš - rekao je Anđelo.

- Je l' možeš da ne vičeš? Da pričamo normalno? - upitala je Anita.

- Ne - rekao je Anđelo.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

- Iskoristio si me zbog fanova, napolju nemaš jednu fan stranicu - rekla je Anita.

- Ti volela nekog? Sram te bilo - rekao je Anđelo.

Gađanje čašom

- Ti si prestao da imaš s*ks nakon 20 dana sa mnom i zato smo i raskinuli - rekla je Anita.

- Da li si me prvu noć kad smo bili u onom hotelu gađala čašom? - upitao je Anđelo.

- Nemoj da lažeš - rekla je Anita.

- Treći dan kad smo bili u hotelu, gađala si me čašom. Izašla si napolju - rekao je Anđelo.

- Ostavljao si me kao kuče jedno, ti si prevarant nacije - rekla je Anita.

- Nisam fin i kulturan, ali ću da pričam o paklu koji sam prošao - rekao je Anđelo.

- Pričaćemo o mom bratu, mojoj mami, mojoj Tamari, ali ti pričaj o mami i ujaku - rekla je Anita.

Foto: Printscreen Pink Tv

"Uzela si mi hleb"

- Ti si mi uzimala hleb - rekao je Anđelo.

- Izbacili su te jer ni sa kim nisi dobar, društvo te odj*balo - rekla je Anita.

- Ostao sam bez posla zbog tebe budalo jedna, došla si mi za Novu godinu tamo - rekao je Anđelo.

- Ostao si bez svih, izbačen si - rekla je Anita.

- Zbog tebe, devojko. Došla si za Novu godinu i napravila mi problem - rekao je Anđelo.

Kurir/Pink.rs