Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Nenad Macanović Bebica gotovo da ni sa kim tokom celog današnjeg dana nije želeo da priča zbog druženja Filipa Đukića i Teodore Delić.

Anđelo Ranković je pokušao da mu prijateljski pomogne i posavetovao ga je da predahne i smiri usijanu glavu.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Naime, Anđelo je nakon kraćeg razgovora posavetovao Bebicu da legne, ističući da ništa neće postići jadikovanjem i plakanjem, a Asmin mu je skrenuo pažnju da se podigne i uzdigne.

- Bebice, ne dobijaš ništa od toga što ti je loše. Žena kad vidi da ti je teško, ne želi te. Kad vidi da ti ide dobro, žena se tad vrati, nemoj to nikada da zaboraciš - rekao je Asmin.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiANĐELO PRIZNAO SVE O DOPISIVANJU SA MILICOM VELIČKOVIĆ Otkrio kako je sve počelo, ostavio Terzu bez reči nakon priznanja: Krenuli smo da se...
Elita 9
StarsBIO NA SVADBI, PA MU ZAVEO ŽENU! Razveli se pre mesec dana, a sad isplivao sav prljav veš.. Fatalna voditeljka se više ne krije
Ovo je novi dečko Milice Kemez
RijalitiĐEDOVIĆ POTVRDIO DA ĆE BITI KUM NA VENČANJU OVIH ELITARA - Nakon Anite i Matore spreman još jedan par da isprati do oltara
screenshot-32.jpg
StarsMILICA VELIČKOVIĆ SE OGLASILA U JEKU AFERE KOJA TRESE ELITU! Prekinula ćutnju o Anđelu, evo šta je poručila za njega (FOTO)
Screenshot 2024-12-02 220259.jpg
StarsSTANIJA OTPUTOVALA U AMERIKU! Slomljena zbog raskida s Asminom otišla prvo na remont, pa napustila Srbiju
Stanija Dobrojević o gubitku bebe

 Bebica ulazi u "Elitu 9":

Druga grupa Elitara ulazi u studio, Bebica se predomislio, ulazi sa devojkom Izvor: Kurir