Nenad Macanović Bebica očajan je zbog Teodore Delić
Rijaliti
BEBICA UPAO U OČAJ ZBOG TEODORE! Anđelo Ranković i Asmin Durdžić ga vratili na fabrička podešavanja!
Slušaj vest
Učesnik "Elite 9" Nenad Macanović Bebica gotovo da ni sa kim tokom celog današnjeg dana nije želeo da priča zbog druženja Filipa Đukića i Teodore Delić.
Anđelo Ranković je pokušao da mu prijateljski pomogne i posavetovao ga je da predahne i smiri usijanu glavu.
Elita 9 Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
Naime, Anđelo je nakon kraćeg razgovora posavetovao Bebicu da legne, ističući da ništa neće postići jadikovanjem i plakanjem, a Asmin mu je skrenuo pažnju da se podigne i uzdigne.
- Bebice, ne dobijaš ništa od toga što ti je loše. Žena kad vidi da ti je teško, ne želi te. Kad vidi da ti ide dobro, žena se tad vrati, nemoj to nikada da zaboraciš - rekao je Asmin.
Kurir.rs
Bebica ulazi u "Elitu 9":
Reaguj
Komentariši