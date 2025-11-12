Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujovićponovo su se posvađali, a ona se dan nakon žurke u "Eliti 9" požalila Drvetu mudrosti u Rajskom vrtu.

Njih dvoje su za vreme boravka u rijalitiju nekoliko puta raskinuli, pa se pomirili, a Aneli vidi da se približio definitivni kraj njihovoj vezi.

- Aneli, kako se od jutros osećaš? - upitalo je Drvo.

- Ne osećam se nikako dobro. Priča se da sam ja sa Asminom bila kod tebe Drvo ovi učesnici, prave mi zvrče. Luka se užasno ponašao u Pabu sinoć. Mogu još jednom sve da ispričam, kako se sve dešavalo - kazala je Aneli - rekla je Aneli, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Vređanje zbog vina

- Danas nam je mesečnica, Luka nam je spremio vino, da imamo, a ja sam malo nasula Pečenici i Bori, što je Luki veoma zasmetalo, jer ja delim sa drugima. Luka je malo više popio, a onda je prebacio. Svašta mi je izgovorio, rekao mi je ''kl*ošarko'', da sam ja gađala maramicama, a onda je krenula naša žestoka rasprava, to su sve u suštini obične izmišljotine. E, onda sam otišla u Odabrane. Meni se iskreno vraćalo na žurku, jer mi je bilo veoma lepo, nadala sam se da će se on pokajati, ali ništa od toga nije bilo. E, onda mi je mi je rekao da sam ko zna koga gledala u kazinu, ističući da je to moja adresa. Srela sam nakon toga Tošu, sa njim sam pričala, a onda je Luka došao i pokušao me je vređati. Drvo, ne znam šta da kažem. On mi je us*ao dan, kao i noć, sve mi je upropastio. Cele nedelje sam govorila kako ću otići na žurku i provesti se dobro, ali džaba sve. Ne želim da mu prilazim, ne zanima me. Svaki put sam ja bila ta koja je njemu prilazila, ali svako na kraju pokaže svoje lice - rekla je Aneli.

- Šta će se desiti ako tebi Luka bude prišao? - upitalo je Drvo.

Aneli Ahmić Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

"Svoje reči neću pogaziti"

- Drvo, ja ti mogu dati svoju ruku da on meni neće prići, ja se kladim u to. Osećam, znam to. Ne znam šta da se desi, ja neću svoje reči pogaziti. Drvo, meni će vreme pokazati kakav je naš odnos i na čemu smo mi sada, da se razumemo. Mene ne može niko ovde prevariti. Mora da prođe određen vremenski rok, kako bih ja shvatila na čemu sam i gde sam. Pre svega, ja sam sebi najvažnija, to je jasno i moram sebi da budem najbitnija - kazala je Aneli.

- Šta ti osećaš sa njegove strane? - upitalo je Drvo.

- Kad me zagrli, osećam ljubav i znam da me voli, ali ne radi nikako ispravne stvari, kada sam ja u pitanju. Nije lako da se odvoji čovek od neke osobe koju je zavoleo, da se razumemo. Nije mi lako, ne mogu preko noći da donesem odluku da se sklonim, pa to je činjenica - kazala je Aneli.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- To su stvari koje među sobom morate da rešite, da se razumemo - reklo je Drvo.

- Da, naravno. Videćemo šta će se sve dalje dešavati i kako će dalje biti. Polako samo moram, znam da neće biti lako nikako. Ja nisam neko ko stvari radi bez razloga, kod mene sve ide postepeno, polako, to je tako - rekla je Aneli.

Kurir/Pink.rs