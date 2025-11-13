Slušaj vest

Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile navodne prepiske Luke Vujovića gde javnosti nepoznatoj osobi uoči ulaska u "Elitu" priznaje da je s Aneli Ahmić zarad fanova i svog cilja, te da će je ostaviti oko Nove godine.

Kako je tu priču potvrdio njegov otac Nikola Vujović Bajo, mnogi veruju da je u pitanju istina, a sada je njegovom novom objavom mišljenje fanova dodatno podgrejao.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Naime, Bajo je tada u prepiskama do kojih je naš portal došao otkrio da će Luka ostaviti Aneli, te i da mu se zakleo u sina Nou da je sve što ima sa Aneli samo priča i farsa.

Oglasio se otac Luke Vujovića
Oglasio se otac Luke Vujovića Foto: Printscreen Instagram

Danas je na društvenim mrežama osvanula slika Baje sa Lukom, a po natpisu na slici može se zaključiti da Lukin plan sa Aneli ide u smeru koji je on rekao svom ocu da će ići:

Da li je ova slika dokaz da će Luka uskoro raskinuti sa Aneli, ili je nešto drugo po sredi, ostaje nam da saznamo.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteStarsNAKON BEBICE I TEODORE, RASPALA SE JOŠ JEDNA VERIDBA! Elitu baš trese retrogradni merkur: Evo kakav se haos dogodio u Beloj kući
Luka Vujović i Aneli Ahmić
RijalitiANELI SLOMLJENA ZBOG NOVE SVAĐE S LUKOM! Mogu dati ruku da mi neće prići! Veza pred pucanjem
Luka Vujović i Aneli Ahmić
RijalitiOTAC LUKE VUJOVIĆA POTVRDIO DA GLUMI LJUBAV S ANELI Prava partnerka upućena u sve i čeka ga napolju, isplanirao i raskid u Eliti: Vozi dalje do Nove godine
aneli.jpg
StarsHAOS U ELITI Lepi Mića progovorio o tajnom muvanju Maje Marinković i Luke Vujovića: Imaju komunikaciju preko ovog zadrugara!
Screenshot 2025-11-04 211932.png
RijalitiLUKA NIJE UDARIO ANELI SAMO NA MORU: Ahmićeva iznela prljav veš iz odnosa sa Vujovićem: Pogurali smo se i...
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Rijaliti"BOLJE DA UMREM, DA NE ZNAM ZA TO" Otac Luke Vujovića o snajki i njenoj porodici, tvrdi da mu je sin pod uticajem crne magije: Nikada je neću prihvatiti
Aneli Ahmić Luka Vujović

 Rastanak Aneli i Luke pred njegov ulazak u Elitu:

Rastanak Aneli i Luke Izvor: Kurir