Slušaj vest

Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile navodne prepiske Luke Vujovića gde javnosti nepoznatoj osobi uoči ulaska u "Elitu" priznaje da je s Aneli Ahmić zarad fanova i svog cilja, te da će je ostaviti oko Nove godine.

Kako je tu priču potvrdio njegov otac Nikola Vujović Bajo, mnogi veruju da je u pitanju istina, a sada je njegovom novom objavom mišljenje fanova dodatno podgrejao.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Naime, Bajo je tada u prepiskama do kojih je naš portal došao otkrio da će Luka ostaviti Aneli, te i da mu se zakleo u sina Nou da je sve što ima sa Aneli samo priča i farsa.

Oglasio se otac Luke Vujovića Foto: Printscreen Instagram

Danas je na društvenim mrežama osvanula slika Baje sa Lukom, a po natpisu na slici može se zaključiti da Lukin plan sa Aneli ide u smeru koji je on rekao svom ocu da će ići:

Da li je ova slika dokaz da će Luka uskoro raskinuti sa Aneli, ili je nešto drugo po sredi, ostaje nam da saznamo.

Kurir.rs/Pink

Rastanak Aneli i Luke pred njegov ulazak u Elitu: