"SVE IDE PO PLANU" Fotografija Lukinog oca otkrila Vujovićevu igru sa Aneli Ahmić (FOTO)
Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile navodne prepiske Luke Vujovića gde javnosti nepoznatoj osobi uoči ulaska u "Elitu" priznaje da je s Aneli Ahmić zarad fanova i svog cilja, te da će je ostaviti oko Nove godine.
Kako je tu priču potvrdio njegov otac Nikola Vujović Bajo, mnogi veruju da je u pitanju istina, a sada je njegovom novom objavom mišljenje fanova dodatno podgrejao.
Naime, Bajo je tada u prepiskama do kojih je naš portal došao otkrio da će Luka ostaviti Aneli, te i da mu se zakleo u sina Nou da je sve što ima sa Aneli samo priča i farsa.
Danas je na društvenim mrežama osvanula slika Baje sa Lukom, a po natpisu na slici može se zaključiti da Lukin plan sa Aneli ide u smeru koji je on rekao svom ocu da će ići:
Da li je ova slika dokaz da će Luka uskoro raskinuti sa Aneli, ili je nešto drugo po sredi, ostaje nam da saznamo.
Kurir.rs/Pink
Rastanak Aneli i Luke pred njegov ulazak u Elitu: