- Mnogo veći test bi bio da su uživali u ljubavi. Ja ne bih bila alava za parama i slavom, nego bih uživala u ljubavi. Njoj je ovo treća sezona za redom - rekla je Vladana.

- Koliko je njoj nezgodno jer su joj tu Luka, Janjuš i Asmin? Gde god se okrene, tu je neko sa kim je bila - dodala je Maša Mihailović.

- Ili kako je muškarcu sa kojim je? Mislim da između Asmina i nje postoji neka tajna veza. Gde ima dima, ima i vatre. On govori da ona njega voli, a ona njemu da on nju voli. Ne mogu oni da imaju normalan odnos, ali ima nešto - govorila je Dragana.

- Oni nisu osobe koje loži normalan odnos i mirna luka - rekla je Vladana.

- Od mirne luke ostao samo Luka. Mislim da su odnosi kod Aneli i Luke zahladneli, on je skoro dva meseca bio bez nje. Oni ne pričaju o njima, nego ko je šta rekao i imaju neke čarke - pričala je Dragana.

Stanija očajna: "Asmin me je obmanuo"

Starleta Stanija Dobrojević je, podsetimo, bila u vezi sa Asminom Durdžićem, a nedavno je otkrila kako joj deluje to što je Aneli rekla da je razume, jer se potegla tema da Luka u rijalitiju "Elita" gleda Maju na isti način kao i Asmin.

