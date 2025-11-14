"POSTOJI TAJNA VEZA" Bivša zadrugarka uverena da se između Aneli i Asmina dešava nešto više
- Mnogo veći test bi bio da su uživali u ljubavi. Ja ne bih bila alava za parama i slavom, nego bih uživala u ljubavi. Njoj je ovo treća sezona za redom - rekla je Vladana.
- Koliko je njoj nezgodno jer su joj tu Luka, Janjuš i Asmin? Gde god se okrene, tu je neko sa kim je bila - dodala je Maša Mihailović.
- Ili kako je muškarcu sa kojim je? Mislim da između Asmina i nje postoji neka tajna veza. Gde ima dima, ima i vatre. On govori da ona njega voli, a ona njemu da on nju voli. Ne mogu oni da imaju normalan odnos, ali ima nešto - govorila je Dragana.
- Oni nisu osobe koje loži normalan odnos i mirna luka - rekla je Vladana.
- Od mirne luke ostao samo Luka. Mislim da su odnosi kod Aneli i Luke zahladneli, on je skoro dva meseca bio bez nje. Oni ne pričaju o njima, nego ko je šta rekao i imaju neke čarke - pričala je Dragana.
Stanija očajna: "Asmin me je obmanuo"
Starleta Stanija Dobrojević je, podsetimo, bila u vezi sa Asminom Durdžićem, a nedavno je otkrila kako joj deluje to što je Aneli rekla da je razume, jer se potegla tema da Luka u rijalitiju "Elita" gleda Maju na isti način kao i Asmin.
- Moguće je da me razume. Meni je najvažnije da ja nisam nikada imala u planu da joj nešto uzmem. Za nju sam saznala onog trenutka kada je rekla da sam ja njoj uzela muža i oca njenoj ćerki, kada se pojavila u ''Eliti 7''. On se meni predstavio kao slobodan momak, ona to mora da shvati da me je obmanuo i slagao. Nikada ne bih bila lubavnica, jer ja muškarcu moram da budem prva i jedina - jasna je bila Stanija.