Učesnice "Elite 9" Mina Vrbaški poverila se Teodori Delić o ponašanju Asmina Durdžića i tom prilikom otkrila je da je Asmin folirant i odala ga šta sve radi i kakvu igru igra s Aneli Ahmić.

- Koliko je Asmin ljubomoran - rekla je Teodora.

- Ja njenu kažem da može još sto puta da kaže da me gleda kao sestru, džaba, ja njemu više ne verujem ništa - rekla je Mina.

- Ni ja, sve še mislim da... Aneli je ološ, pa je ološ, ali nije ni on čist - odgovorila je Teodora.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube

- Ma e, to što ja znam to niko ne zna ovde i smešno mi je da komentarišem više. Kažem mu sinoć: ''Idi traži DNK sad na kapiji'', a on kaže: ''Neću još''. Vidi, sve vidim i znam, sklapam kockice, nisu to čista posla, kad ti Minka kaže - rekla je Mina.

- Ja pitam Sofiju: ''Je l' gotiviš Asmina?'', a ona prevrne očima i kaže mi: ''Da''. Znači, kad Sofija to kaže, znači da neće imati leđa uvek - rekla je Teodora.

Kurir.rs

