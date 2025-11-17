OBEZBEĐENJE HITNO ULETELO U BELU KUĆU! Luka odvoja Aneli od Mine, Amićeva se našla na zemlji pa nastao HAOS (FOTO/VIDEO)
Aneli Ahmić je došla do Mine Vrbaški kako bi se sukobila sa njom. Luka Vujović doleteo je u tom momentu i pokušao da je skloni od svađe s Minom i Dačom Virijevićem, ali je onda incident eskalirao.
- Mama te nagovarala da se j*beš za 20 evra i starci su te pljuvali u facu - siktala je Aneli.
- Beži dr*ljetino jedna, imaš gljivice na vagini - rekla je Mina.
- Uvek ćeš biti prostitutka koju je mama terala na s*ks - rekla je Aneli.
- Dođi vamo, šta radiš to bre? - pitao je Luka.
- Skloni mi se, ti me najviše ponižavaš ovde - rekla je Aneli.
- Dođi da popričamo, skloni se - rekao je Luka.
- Makni mi se, pljunula me u facu. Zamisli kad te mama tera na s*ks sa starcima, to ti je ostalo u navici dok su te pljuvali - rekla je Aneli.
Situacija se otela kontroli, te je moralo da reaguje i obezbeđenje.