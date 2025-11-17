Slušaj vest

Milica Veličković dobila je dete sa Borislavom Terzićem Terzom, koji se trenutno nalazi u rijalitiju "Elita 9", a sada se jednom porukom oglasila na svom profilu na Instagramu i fanovi su ubeđeni da se odnosi na njega.

- Ne ljuti se na klovna, jer se ponaša kao klovn. Ljuti se na sebe, jer si došao u cirkus - piše u objavi Milice Veličković.

Milica Veličković
Milica Veličković uputila brutalne reči Terzi Foto: Printscreen/Instagram

Terza o alimentaciji

Terza je, inače, pred ulazak u rijaliti govorio o alimentaciji i odnosu sa Milicom koju je prevario dok je bila u drugom stanju.

- Ja poštujem ovu kuću, imam dobru saradnju sa njima, zadovoljan sam uslovima. Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300-400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu - rekao je on.

Dok su bili u ljubavi: 

Milica i Terza u vreme najveće ljubavi Foto: Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, Printscreen Pink

- Da sam je tužio, nezaposlen sam, bila bi mi alimentacija 100 evra. Ne ulazim za milione, već da zaradim za bolje sutra, sređujem stan da ćerka ima gde da dođe. Trudiću se da je ne spominjem u rijalitiju - dodao je tad.

Ne propustiteRijalitiTERZA POBESNEO, JAVNO SE OBRATIO MILICI VELIČKOVIĆ! Saznao detalje njenog dopisivanja s Anđelom, pa joj poslao brutalnu poruku
terza milica.jpg
RijalitiANĐELO PRIZNAO SVE O DOPISIVANJU SA MILICOM VELIČKOVIĆ Otkrio kako je sve počelo, ostavio Terzu bez reči nakon priznanja: Krenuli smo da se...
Elita 9
StarsBOLNO OGLAŠAVANJE MILICE VELIČKOVIĆ! Zahvalila se roditeljima i porodici pa uputila žestoku poruku ocu njenog deteta: Ne mogu sama da izdržim...
Beba.jpg
RijalitiTERZA ULAZI U ELITU 9: Borislav progovorio o odnosu sa Milicom: "Da sam je tužio, alimentacija bi bila 100 €..."
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.49.40 PM (1).jpeg