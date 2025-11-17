"NE LJUTI SE NA KLOVNA JER SE PONAŠA KAO KLOVN" Starletu je verenik trudnu prevario, pa kukao i plakao, a ona sada poslala poruku
Milica Veličković dobila je dete sa Borislavom Terzićem Terzom, koji se trenutno nalazi u rijalitiju "Elita 9", a sada se jednom porukom oglasila na svom profilu na Instagramu i fanovi su ubeđeni da se odnosi na njega.
- Ne ljuti se na klovna, jer se ponaša kao klovn. Ljuti se na sebe, jer si došao u cirkus - piše u objavi Milice Veličković.
Terza o alimentaciji
Terza je, inače, pred ulazak u rijaliti govorio o alimentaciji i odnosu sa Milicom koju je prevario dok je bila u drugom stanju.
- Ja poštujem ovu kuću, imam dobru saradnju sa njima, zadovoljan sam uslovima. Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300-400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu - rekao je on.
Dok su bili u ljubavi:
- Da sam je tužio, nezaposlen sam, bila bi mi alimentacija 100 evra. Ne ulazim za milione, već da zaradim za bolje sutra, sređujem stan da ćerka ima gde da dođe. Trudiću se da je ne spominjem u rijalitiju - dodao je tad.