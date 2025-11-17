Slušaj vest

Milica Veličković dobila je dete sa Borislavom Terzićem Terzom, koji se trenutno nalazi u rijalitiju "Elita 9", a sada se jednom porukom oglasila na svom profilu na Instagramu i fanovi su ubeđeni da se odnosi na njega.

- Ne ljuti se na klovna, jer se ponaša kao klovn. Ljuti se na sebe, jer si došao u cirkus - piše u objavi Milice Veličković.

Milica Veličković uputila brutalne reči Terzi Foto: Printscreen/Instagram

Terza o alimentaciji

Terza je, inače, pred ulazak u rijaliti govorio o alimentaciji i odnosu sa Milicom koju je prevario dok je bila u drugom stanju.

- Ja poštujem ovu kuću, imam dobru saradnju sa njima, zadovoljan sam uslovima. Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300-400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu - rekao je on.

Dok su bili u ljubavi:

