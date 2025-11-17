Slušaj vest

Nerio Ružanji, ostavio je verenicu Hanu napolju kada je ulazio u rijaliti "Zadruga 9 Elita", a sada i sama Hana večeras ulazi u pomenuti šou program.

Milica Mitrović podelila je vest o ulasku Hane u Elitu 9, a ona se ovim rečima obratila javnosti.

- Do sada sam bila Neriova podrška van, sada ću se boriti sa njim unutra. Izneću sve šta je on je izneo do sada i nove stvari koje su se desile - poručila je pred ulazak.

Hana Duvljak rešila da otkrije sve

Inače, Hana Duvnjak, verenica Neria Ružanjija, sina Site Ahmića, jedna je od glavnih tema otkako je njen partner ušao u Elitu 9.

Poznato je da Sita ne podržava njihovu vezu i da je konstantno otkrivala šokantne detalje o verenici svog sina.

Po svemu sudeći, kako sada ističe, došao je trenutak da stane na put svim optužbama koje se izriču na njen račun i otkrije svoju stranu priče.

