Luka Vujović doneo je čvrstu odluku – stavlja tačku na svaki odnos sa Aneli Ahmić i to zauvek. Drama, sumnje i optužbe dostigle su vrhunac, a Luka je pred svima otvorio dušu i otkrio šta se dešavalo pre rijalitija.

„Od dana kad je rekla da sam je tukao, ja sam završio. Nema više ništa između nas. Preko svega sam prešao, ali preko laži – nikada. Ne postoji jedna jedina šansa da se pomirimo“, poručio je vidno besan Luka.

Kako tvrdi, najviše ga je zabolelo to što je, uprkos svemu, stao uz nju, dok je ona dozvolila da se šire priče koje, kako kaže, nisu istinite.

„Ako treba, tužiću je. Govori da sam je tukao, a nije istina. Taj Robin sa TikToka je pisao razne gluposti, ljudi su ga prijavljivali, a ona je govorila da je povreda od tobogana. Profil se otvorio 15 dana pred njen ulazak!“

Luka dodaje da se u celom haosu osećao izdanim i da su ga sumnje potpuno udaljile od nje.

„Ne mogu da pričam sa devojkom koja šalje glasovne nekom ‘Robin Hudu’ oko Asmina. A meni nije verovala! Preko pogleda i dopisivanja sa bivšim verenikom sam prešao, ali preko laži neću nikada.“

Hana ušla u rijalitiji

Podsetimo, Hana Duvnjak je sinoć ušla u rijaliti Elita 9, a odmah po ulasku se dugo grlila sa verenikom Neriom Ružanjijem.

Hana je, iako nije bila sigurna da li će ući u rijaliti, ipak je prelomila i pridružila se svom vereniku

- Jedva čekam da vidim Nerija, sve što se događa je katastrofa. Ulazim da kažem svima šta se zapravo dešava i da zagrlim Nerija - rekla je Hana Duvnjak malo pred ulazak na poznato imanje u Šimanovcima.

- Sa Sitom smo imali toliko problema. Nerio je imao slomljeno koleno, ja sam radila, to je bilo dva, tri dana kiksa da je tu bio nered. Njoj je sve problem, njima uopšteno sve problem. Ja sam sve dokazala. Priča je počela da sam ja heroinski zavisnik, a on da krizira tamo. Nerio je anksiozan. Imao je jako težak život, sam je rekao da majka nije toliko brinula o tome kako se on oseća i da li je srećan zapravo i samo je bitno da čuva decu i da radi - rekla je Hana.

