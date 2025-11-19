DEMANTOVALA SESTRU Aneli Ahmić priznala da Nerio i Hana govore istinu! Hana urnisala Situ!
U toku ''Radio Amnezije'' u "Eliti 9", učesnici i mladi bračni par Hana Duvnjak i Nerio Ružanji govorili su o porodičnim odnosima koji su jedna od glavih skandala u rijalitiju, a njima se potom pridružila i njegova tetka Aneli Ahmić koja je raspravila sa njima o sestri, a njegovoj majci, Siti Ahmić.
- Hana kako si? - upitao je Bora.
- Super, čim sam s Neriom - rekla je Hana.
- Šta je to još upečatljivo što ti je Sita radila? - upitao je Bora.
- Zvala nas je narkomanima, dete mi optuživala da je bolesno i tako dalje. Zvala nam je socijalnu i sada, ali socijalna sada nije uvažila poziv - rekla je Hana.
- Da li je tebi Aneli problem? - upitao je Bora.
- Ne, ona mene apsolutno ne zanima - rekla je Hana.
- Ja moram da kažem da je moja mama žena koja ima crni humor, a nikada se nije bavila magijama i glupostima. Ja se zezam sa Milosavom da mi gleda u šolju i tako dalje - rekla je Aneli.
- Hana nam je rekla da ste vas dve odgovarali Situ - rekao je Bora.
- Da, mi smo ogovarale Situ i Aneli je bila na mojoj strani i govorila da je to suludo - rekla je Hana.
- Aneli je l' istina da je Aria ometena u razvoju kao što Sita kaže? - upitao je Dača.
- Nisam videla ništa loše i nisam primetila, curica je preslatka - rekao je Bora.
- Povredila me Aneli, nisam očekivao da neće Hani ni ruki pružiti, a kamoli da joj komentariše zube prilikom ulaska - rekao je Dača.
Kurir.rs
