Slušaj vest

U rijalitiju "Elita 9" Aneli Ahmić dogovorila se sa Dačom Virijevićem da pričaju sa Asminom Durdžićem kako bi shvatio da li je bivši muž još uvek voli.

- Aneli, idi igraj rijaliti sa Ivanom i Lukom - rekao je Alibaba.

- Jao, znam te, iznervirao si se što me nema - rekla je Aneli, a on je umirao od smeha.

- Idem da spavam - rekao je Alibaba.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Falio ti je razgovor sa mnom, tako kaži - rekla je Aneli.

- Papučo jedna, sve sam čuo - rekao je Dača.

- Sa mnom priča i odma sve prenosi Ivanu, kao da ja nemam svoje ljude - rekao je Asmin.

- Sad sam sve čuo šta pričaš - rekao je Dača.

- On je posesivni bivši - rekla je Aneli.

Tuča Asmina i Aneli

Asmin Durdžić je tokom prošle noći dotrčao do Aneli Ahmić kako bi je provocirao i vređao.

On je pokušao da je iznervira preko sestre Site što je, reklo bi se, uspeo odmah nakon što je imala sukob sa Minom, te je došlo do tuče.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"HOĆEMO SPOJITI KREVETE?" Isplivao šok razgovor Aneli i Asmina nakon tuče - sledi POMIRENJE: Luki neće biti dobro...
aneli-ahmic.jpg
Stars"JA JOJ NIŠTA NE VERUJEM" Lukin drug izneo niz optužbi za Aneli uživo u programu, ispričao šok detalje (VIDEO)
Aneli Ahmić Luka Vujović
RijalitiLUKA STAVIO DEFINITIVNU TAČKU NA ODNOS SA ANELI, PA JOJ NAJAVIO TUŽBE! Šok u Eliti, ukućani zanemeli: Ispričao šta se dešavalo pre rijaltija
Luka Vujović i Aneli Ahmić
StarsVELIKA TUČA U ELITI 9! Pobili se Aneli i Asmin, ne zna se ko je koga više udarao: Obezbeđenje utrčalo brže nego ikad, pogledajte ŠOK SNIMAK
Velika tuča Aneli i Asmina
RijalitiNERIJEVA VERENICA VEČERAS ULAZI U ELITU! Ovo niko nije mogao da nasluti: Siti neće biti dobro kada vidi šta joj je snajka poručila...
Hana Duvljak ulazi u Elitu 9

 Rastanak Aneli i Luke pred njegov ulazak u Elitu:

Rastanak Aneli i Luke Izvor: Kurir