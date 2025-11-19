"IZNERVIRAO SE ŠTO ME NEMA, TRAŽIO SI ME PO IMANJU" Aneli i Asmin sve bliži, Durdžić gori od ljubomore, položio test da je i dalje voli
U rijalitiju "Elita 9" Aneli Ahmić dogovorila se sa Dačom Virijevićem da pričaju sa Asminom Durdžićem kako bi shvatio da li je bivši muž još uvek voli.
- Aneli, idi igraj rijaliti sa Ivanom i Lukom - rekao je Alibaba.
- Jao, znam te, iznervirao si se što me nema - rekla je Aneli, a on je umirao od smeha.
- Idem da spavam - rekao je Alibaba.
- Falio ti je razgovor sa mnom, tako kaži - rekla je Aneli.
- Papučo jedna, sve sam čuo - rekao je Dača.
- Sa mnom priča i odma sve prenosi Ivanu, kao da ja nemam svoje ljude - rekao je Asmin.
- Sad sam sve čuo šta pričaš - rekao je Dača.
- On je posesivni bivši - rekla je Aneli.
Tuča Asmina i Aneli
Asmin Durdžić je tokom prošle noći dotrčao do Aneli Ahmić kako bi je provocirao i vređao.
On je pokušao da je iznervira preko sestre Site što je, reklo bi se, uspeo odmah nakon što je imala sukob sa Minom, te je došlo do tuče.
Kurir.rs
