Slušaj vest

U rijalitiju "Elita 9" Aneli Ahmić dogovorila se sa Dačom Virijevićem da pričaju sa Asminom Durdžićem kako bi shvatio da li je bivši muž još uvek voli.

- Aneli, idi igraj rijaliti sa Ivanom i Lukom - rekao je Alibaba.

- Jao, znam te, iznervirao si se što me nema - rekla je Aneli, a on je umirao od smeha.

- Idem da spavam - rekao je Alibaba.

1/13 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Falio ti je razgovor sa mnom, tako kaži - rekla je Aneli.

- Papučo jedna, sve sam čuo - rekao je Dača.

- Sa mnom priča i odma sve prenosi Ivanu, kao da ja nemam svoje ljude - rekao je Asmin.

- Sad sam sve čuo šta pričaš - rekao je Dača.

- On je posesivni bivši - rekla je Aneli.

Tuča Asmina i Aneli

Asmin Durdžić je tokom prošle noći dotrčao do Aneli Ahmić kako bi je provocirao i vređao.

On je pokušao da je iznervira preko sestre Site što je, reklo bi se, uspeo odmah nakon što je imala sukob sa Minom, te je došlo do tuče.

Kurir.rs

Rastanak Aneli i Luke pred njegov ulazak u Elitu: