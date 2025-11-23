Slušaj vest

Aneli Ahmić posvađala se sa Asminom Durdžićem u izolaciji, te je tako izvređala Staniju Dobrojević, koja se uključila u emisiju na Red televiziji i osvrnula na uvrede učesnice "Elite 9".

Spuštaju loptu

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Sada, kako su se našli u izolaciji kao ovonedeljni potrčci, oni su spustili loptu, te je njihov odnos potpuno drugačiji od onakvog kakvim su ga mnogi gledaoci očekivali, a sinoć su se žestoko posvađali, te je tako Aneli iskoristila priliku i izvređala je Asminovu bivšu devojku, Staniju Dobrojević.

"Zarobljena je u negativno svetu"

Ovim povodom, Stanija se oglasila te je odgovorila na Aneline žestoke prozivke i uvrede, ne štedeći reči.

- Imamo nova dešavanja, javljaju mi da se Aneli i Asmin svađaju u izolaciji i ona me naziva jako ružnim rečima... Ne znam, ja nju nikada nisam uvredila, čak sam i držala tu žensku stranu, ali kada sam ja trpela najveće uvrede i linč, nisam je nikada vređala. Ona bira mene da vređa, to više govori o njoj, mislim da je kvarna, ja sam joj rak-rana i žena je zarobljena u tom svom negativnom svetu, ona nije sposobna za zdrav odnos. Ona se hrani svađama, negativnim rečima, čak i da pobedi u rijalitiju, ostaće nesrećna i hraniće se vređanjem, uvredama, suzama - rekla je Stanija i nastavila:

- Ona da je realna, rekla bi da je njen muškarac otišao da laže Staniju, da joj ništa nisam kriva, a ovo što ona bira da mene ružno naziva, to govori samo o njoj. Jednostavno je kvarna, rak-rana sam joj i to je početak i kraj svake priče.