Luka Vujović tokom emisije ''Pitanja novinara'', šokirao je učesnike potresnom pričom o teškoj bolesni njegovog oca, Nikole Vujovića Baje.

Tom prilikom, Vujović je izneo brojne detalje, koji su šokirali kako učesnike, tako i gledaoce, te su mnogi ostali zatečeni.

Otac u šoku

Nakon toga, mnogi su se pitali zbog čega nije spustio loptu sa njim, nakon svaže zbog Lukine veze sa Aneli Ahmić znajući da mu je otac zdravtveno ugrošen, zbog čega se našao i na meti kritika među učesnicima.

Sada se oglasio Lukin otac, koji je oštro demantovao svog sina, ističući da je u pitanju čista laž.

- On laže i petlja. Ne mogu da verujem da je rekao da sam bolestan i da umirem. Šta ja sad treba, da demantujem, pa ljudi da pljuju i kunu - rekao je na početku Bajo p anastavio:

- Nedavno sam vadio krv, moja krvna slika je bolja od pola učesnika tamo. Imao sam operacije za koje se zna, ali da imam rak i da sam životno ugrožen, to je čista laž.

"Laže da bi zadržao Aneli"

On je potom pomenuo porodicu Ahmić.

- Svi mi znamo da su Ahmićeve pikirale Luku jer su bile uverene kako ja imam avione, kamione i bogatstvo. One se nadaju da ću ja da umrem, pa da njima pripadne moje bogatstvo. Pre će Grofica da umre, nego ja. Verovatno Luka to radi kako bi zadržao Aneli i uverio je da će dobiti nasledstvo, koje će njemu pripasti.

