Asmin Durdžić priznao je da se plaši susreta sa Stanijom Dobrojević
ANELI I ASMIN PROGOVORILI O STANIJI! Ahmićeva doila ospice na pomen njenog imena, Asmin joj odbrusio: Durdžić priznao da se plaši susreta sa starletom!
Rijaltii učesnici i bivši partneri Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su o Novog Godini i posetama porodica, te kada su se dotakli teme o Staniji Dobrojević, došlo je do rasprave.
- Meni bi najgore bilo da Stanija dođe, da mi je*e mater. Je l' sam se mnogo ogrešio? - upitao je Asmin.
- Jesi, da, svojim ponašanjem - kazala je Aneli.
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
- Flertovanjem, je l'? Misliš da neće doći? - upitao je Asmin.
- Ona da ti dođe? Boli nju du*e za tebe. Doduše, nebitna je - rekla je Aneli.
- Da nema Stanije, nikada ne bi u rijalitiju bila. Kako da ne, nemoj samo da me ti vučeš za jezik. Ako je Stanija nebitna, što nisi ušla bez toga da budeš na njenoj grbači? - upitap je Asmin.
- Budalo jedna, nebitna ti je ta tvoja - rekla je Aneli.
