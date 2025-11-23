Slušaj vest

Rijaltii učesnici i bivši partneri Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su o Novog Godini i posetama porodica, te kada su se dotakli teme o Staniji Dobrojević, došlo je do rasprave.

- Meni bi najgore bilo da Stanija dođe, da mi je*e mater. Je l' sam se mnogo ogrešio? - upitao je Asmin.

- Jesi, da, svojim ponašanjem - kazala je Aneli.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Flertovanjem, je l'? Misliš da neće doći? - upitao je Asmin.

- Ona da ti dođe? Boli nju du*e za tebe. Doduše, nebitna je - rekla je Aneli.

- Da nema Stanije, nikada ne bi u rijalitiju bila. Kako da ne, nemoj samo da me ti vučeš za jezik. Ako je Stanija nebitna, što nisi ušla bez toga da budeš na njenoj grbači? - upitap je Asmin.

- Budalo jedna, nebitna ti je ta tvoja - rekla je Aneli.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"OSTAĆE NESREĆNA I HRANIĆE SE VREĐANJEM" Stanija odgovorila Aneli na uvrede: Ja sam joj rak rana, kvarna je!
Stanija Dobrojević Aneli Ahmić
Rijaliti"POSTOJI TAJNA VEZA" Bivša zadrugarka uverena da se između Aneli i Asmina dešava nešto više
asmin-aneli.jpg
Stars"STANIJA SREĆO MOJA, VENČAĆEMO SE" Asmin se obratio starleti, ni ne sluti da je dobio korpu: Dobrojevićka u suzama zbog njega!
vencanje.jpg
Rijaliti"OSTAVIO SI ME KAO KERA I OTIŠAO U AMERIKU" Aneli i Asmin nastavili da iznose prljav veš iz njihove veze: Skrivao si od Stanije...
Aneli Ahmić, Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić
StarsPRVO BRUTALNO OGLAŠAVANJE STANIJE DOBROJEVIĆ! Otkrila istinu o Asminu i Maji, a ono što je rekla za Aneli mnoge će ostaviti bez teksta
Maja Marinković Stanija Dobrojević Aneli Ahmić Asmin Durdžić
Stars"ON JE DRŽI U ŠACI" Luka Vujović izneo tvrdnje o Asminu Durdžiću i Staniji Dobrojević: Mislim da zbog toga traju...
Luka Vujović Elita

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir