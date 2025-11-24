ASMIN PRESREĆAN ZBOG POMIRENJA SA ANELI: Prija mi da provodim vreme sa njom, Stanija me povredila!
Asmin Durdžić se pomirio sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić, te otkrio detalje njihovog odnosa, ali se i dotakao Stanije Dobrojević sa kojom je bio u vezi pred ulazaka u Elitu 9.
- Asmine šta radiš na silu, često to ističeš? - upitao je Darko.
- Nisam dobar s njom na silu, ali mnogo toga gutam. Ima mnogo stvari kojih ona meni kaže, a ja bih drugačije, ali se nekako suzdržim. Sinoć kad mi je uvredila Staniju Dobrojević, onda nisam mogao da prećutim - rekao je Asmin.
- Vi pričate i na nekom izmišljenom jeziku - rekao je Darko.
- Tako sam ja tepao Nori kad je bila mala, pa se Aneli ubaci i zezamo se. Meni je Aneli stvarno žao kad vidim da je svi gaze, ali ipak je ona bila deo mog života i biće dok sam živ, pa upravo zbog toga ne želim da bude tužna i da se ponižava. Ja sam mnogo iskusniji od nje, nadam se da će da me posluša i pokazaće drugu stranu sebe samo što mnogo i greši. Naš odnos zavisi od nje, ukoliko me bude vređala davaću joj malo reakcija, ali neću je vređati prvi - rekao je Alibaba.
- Je l' ti prija što provodiš vreme s Aneli? - upitao je Darko.
- Prija mi zbog Nore i jer vidim da je bolje u glavi, ali ja želim da izvučem iz nje nešto oko njene porodice i da joj otvorim oči da shvati šta joj rade. Pored toga, ja ne osećam ništa prema njoj u emotivnom smislu i ne bih nikad bio s njom posle ovoga - rekao je Alibaba.
- Kako je moguće da ti činiš Aneli srećnom, a Luka koji je bajan i krasan budi u njoj bes i ne može da ga sluša? - upitao je Darko.
- Zato što sam ja bio pravi muškarac prema njoj i bio sam predivan, ali je ona mene proglasila najgorim muškarcem, a Luku najboljem - rekao je Asmin.
- Zamisli da dođe do pomirenja i dobijete sina - rekao je Darko.
- Nikad u životu ne bih mogao da imam taj odnos sa Aneli i ona će moći da me zove kad god joj bude teško. Upravo zbog njene porodice sam joj objasnio da Nora i ja moramo da budemo na prvom mestu. Ona mora da reši sa porodicom i mora da bira između njih i Norine sreće - rekao je Alibaba.
- Šta te povredilo kod Stanije? - upitao je Darko.
- Povredilo me što mi nije poslala čestitku, ali sad i shvatam zbog čega mi nije poslala. Ukoliko je videla da mi je teško, onda je trebala da me podigne psihički - rekao je Alibaba.
Stanija je nedavno izjavila da smatra da bi Asmin i Aneli mogli da obnove romansu.
- Ja mislim da bi mogao da vrati Aneli, već dve godine unazad od kada je krenulo sve ovo... Nekako sam u toj situaciji realna, imaju dete, treba da imaju neku vrstu komunikacije i dobrog odnosa i kamo sreće da je to uvek tako bilo. Znači, ona je prva počela, nije joj bilo dete bitno, nego da njega medijski zgazi, sada on ulazi da sve to ispravlja. Nisu mi oni karakteri i osobe koje čvrsto stoje iza postupaka i u tome su isti. Oni su ustvari isti, da ne bude da vređam, ali ljudi pogaze svoju reč. Ja nisam iz tog sveta, takvi odnosi mi nisu poznati. Oni su mi školski primer nečega što ne treba. Mislim da, kada izađe, da će me proganjati, psihić će da nastavi tamo gde je stao. Ja ne moram da kažem, svi ljudi vide, ona je iskoristila momenat moje ime, što nije trčala da vrati muža?! Drugo, i Asmin se proslavio, evo s njene strane, sestra, mama, sestrino dete i njegova žena. Pitanje je ko će da nastavlja da ulazi sada od njihove familije - rekla je bila Stanija.