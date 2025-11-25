Slušaj vest

Asmin Drudžić i Aneli Ahmić nedavno su zakopali ratne sekire i pomirili se, a on je tokom emisije "Pretres nedelje" iskreno govorio o njihovom odnosu.

Durdžić je priznao da li je voli kao ženu ili isključivo kao majku svog deteta.

"Ja joj opraštam..."

- U izolaciji se događa sve od ljubavi do mržnje, a u jednom momentu je Aneli rekla Alibabi: ''Imam osećaj kao da se nikad nismo rastajali'' - rekao je Milan.

- Ja joj opraštam što me malo pre psovala, razumem je jer stvarno ima tešku situaciju. Najlakše je gaziti čoveka koji je na dnu, ali mi u izolaciji ne pričamo ljubavnim jezikom. Znam da ona nema emocije prema meni, samo što pati za našim zajedničkim odnosom. Ja volim s njom da se šalim i drago mi je što smo u dobrim odnosima. Voleo bih da ostane između nas dvoje ovakav odnos i onda bi imala život iz snova, kao majka mog deteta naravno. Ja kad sam prestao nju da volim, otišao sam dalje i to nema veze sad s ljubavi već mi je žao kad je vidim da je tužna. Zamolio sam je da se ne meša u temu Neria i Hane jer ona treba da pokaže neku drugu stranu sebe, a ta druga strana je u izolaciji. Ona može da bude normalna žena i majka - govorio je Durdžić.

"Zaslužila je drugu šansu"

- Je l' si mogao da veruješ da gledaoci mogu da budu oduševljeni vama? - pitao je Milan Milošević.

- Meni to nije shvatljivo - odgovorila je Aneli.

- Ukoliko njena porodica želi njoj dobro, neće udarati na mene. Mislim da ovako treba da funkcionišu roditelji zbog deteta i ja sam se stvarno pokajao jer mislim da je zaslužila s moje strane drugu šansu, tako sam i ja s njene. Kad nekom praštaš, pokazuješ koliki si čovek - govorio je Asmin.

- Ja sam njemu kuvala svaki dan - dodala je Aneli.

- Jeste, moram da priznam da mnogo dobro sprema pastu i meša neke svoje začine, ali nisam ja nju terao - rekao je Asmin.

