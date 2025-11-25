Slušaj vest

Nakon "Igre istine" Aneli Ahmić i Luka Vujović su se osamili u pabu gde su obavili razgovor o svom odnosu, a tom prilikom zadrugar je spomenuo i njenu ćerku Noru koju je Aneli dobila sa Asminom Durdžićem.

- Hajde da idemo u onaj prolaz tamo kod ekonomskog - predložila je Aneli, a on je pristao.

1/9 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Mislim da smo mnogo dopustili, napravili smo haos od naše veze, nisi zaslužila neke stvari, ja nisam zaslužio još više, ja te volim neopisivo, ja imam ogromne emocije prema tebi, ne postoji šansa da ja sa drugom uđem u vezu - pričao je Luka.

- Kako kad tako pričaš za stolom? - pitala je Aneli.

- Dok god postoje emocije prema tebi, ne postoji šansa da sa drugom uđem. Ja koliko sam sebe dao tebi, ovde te gledam svaki dan, da nemamo kontakt, držaće me emocije sigurno do februara, marta, nisu me nimalo popustile emocije - rekao je zadrugar

On je potom počeo da priča i o Anelinoj ćerkici Nori za koju je veoma vezan.

- Ja sam to dete gledao kao moje, ali ne kao da joj budem otac, to sam rekao i Asminu - naveo je Luka.

Kurir.rs

