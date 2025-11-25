Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica trenutno proživljava ljubavni brodolom od kako je Teodora Delić odlučila da ga ostavi i stavi tačku na njihov ljubavni odnos.

Međutim, samo nakon nekoliko dana završila je u istom krevetu sa Filipom Đukićem.

Zbog toga je izbio skandal i Bebica je nasrnuo na bivšeg voditelja, a sada je njegov otac po prvi put odlučio da se oglasi i kaže kako gleda na celu situaciju.

- Moj je pa je moj i porodica ga se nikada nije odrekla, on samo ima svoj stan i tu živi. Komunikaciju nemamo kao što smo je imali pre. Ne mogu na njega da utičem, nisam mogao ni do osamnaeste godine, a tek sad - započeo je Tomislav.

"Dok sam živ ništa mu neću prepisati"

- Slabije pratim sve što se dešava u rijalitiju, ali ovo što se dešava sa Teodorom zabole me k**** za sve to. Znao sam da je veridba šematski, a tada sam bio u Ovči i snaja me je zvala da mi čestita, pa šta da mi čestita koju p**** materinu. Znao sam da će posle pet dana raskinuti. Teodora je devojka koja je davno pobegla od kuće i snalazi se u Beogradu. Izgubila je svoj životni orijent i došla u osamnaestoj godini u Beograd da radi, a sada ima dvadeset i četiri. Njena porodica cela priča o Bebici, a ja bih prvo gledao sebe, pa onda pričao o drugima. Samo jedno veče je otišla kod njih, pa da je vole otišla bi kod njih u Gornji Milanovac. Ne znam da li ga je volela, više sam sa vama pričao, nego sa njom - otkrio je Macanović.

- Obojica su bili pijani to veče. Neka su ga kaznili, pa šta misli? Napio se govedo, pa kao žali. Za čim žališ? Jezikom možeš šta hoćeš, ali udaranje ne. Nije mi krivo što je izgubio honorar, jer da je pametan bio ne bi to izgubio, a i nije zaradio na leđima. Pre dve godine je isto izgubio dosta. Nije on glup u opšte, nije naivan, inteligentan je i svaka njegova je na mestu - nastavio je otac rijaliti učesnika.

- Budala da plače za Teodorom, treba to tući. Da je mene slušao do sada bi pola Koteža kupio, ali ima opet njemu će ostati, podeliće njih troje, neću ja u grob poneti. Treba malo da stavi prst na čelo i razmisli svojom glavom, nije on balavac. I ona je jedne godine izašla bez dinara isto tako pametna. To su sve ci*anska posla. Sve treba isterati na njivu da kopaju, nego oni leže, imaju da jedu, piju, spavaju i toplo im je. Jedino što moraju da pričaju i da ih komentarišu, ali to su prihvatili.. Neka im je sa srećom, niti ih kritikujem niti ih hvalim, samo neka razmisle šta će sutra. Dok sam živ neću ništa prepisati. Ovde se sve na mene vodi, neka posle dele, a da prodaju pre mene neće - poručio je Tomislav.

“Sestre su išle s njegovom slikom da mu skidaju magiju“

Otac Tomislav otkriva da je porodica zbog ljubavnog odnosa Miljane Kulić i sina propatila.

- Sa Miljanom je isto luda kuća bila. Neće se taj skrasiti ni sada, sve su tamo budale i svi imaju puter na glavi, a izbori su mu bili totalno loši i jedna i druga. Miljana je bila spremna na sve i ona njena majka isto. Milan Milošević je zvao moju ćerku Ivanu i onda su ona i druga Bebičina sestra Tijana, išle sa slikom da mu skidaju magiju. Drugi dan je zvao iz Niša da dođemo po njega, nikada nisam verovao u to, ali na kraju ispada da je tačno – ispričao je on i dodao da dok mu je sin bio sa Miljanom nisu imali komunikaciju.

- Radio sam na Kliničkom centru kad se ova luda operisala i neki momci što su radili sa mnom mi kažu “idi obiđi snaju“ i mogao sam u svaku sobu da uđem, a nisam je upoznao do tad pa neću ni tad. Ona je dolazila kod zeta, nije ovde kod mene. On je tu u kafiću nju upoznao i posle su otišli na Zlatibor i kačili slike i to je sve otišlo. Tri godine nakon korone nisam sa njim pričao, nije me zanimalo. On je posle toga došao sa zetom da pričaju sa mnom i ja sam samo rekao “kapija, imate svoj život“. Imam svoj novac, zarađujem za sebe i oni imaju svoje, ali na kraju sve izađe na dobro. Tamo je njima zatvor, čuvara koliko ima i sve ostalo, a njega sada ozbiljno čuvaju ko zna šta budala može napraviti, pa imaju psihologa tu u krugu sve oni vide ponašanje i da je skrenuo sa pameti.

