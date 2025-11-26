Slušaj vest

Aneli Ahmić stigla u Rajski vrt kako bi sa Drvetom mudrosti progovorila dešavanjim u Beloj kući.

- Šta ima novo kod tebe? - upitalo je Drvo.

Bez prevelike želje

- Ništa specijalno. Jutros smo se poljubili, ali se nismo pomirili. Nemam preveliku želju da se pomirim sa njim. Sve je otišlo predaleko u našem odnosu. Ne želim da trpim neke stvari i da me pravi budalom. Luka je momak koji voli da flertuje i da pravi priče. Imam emociju prema njemu, nisam ravnodušna, ali mi se ne dopada kada krene da se dere i vrišti, izgubila sam tu volju. Odvojeni smo deset dana unazad, šta će se dalje desiti ne znam, ali iskreno mislim da nećemo. Ako se ovako nastavi, definitivno će doći do zahlađenja našeg odnosa. Ne mogu da podnesem postupke, poput onih kada je seo pored Mine i Anite. Što se Asmina tiče, normalno pričamo - rekla je Aneli.

- Da li ti prija vreme provedeno sa Asminom u izolaciji? - upitalo je Drvo.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

- Normalno komuniciramo i ne vidim neke njegove zle namere. Smešno mi je samo što Asmin konsultuje Luku kako da rešava probleme sa mnom, iskreno - kazala je Aneli.

- Kako ti sada tumačiš taj njihov odnos? - upitalo je Drvo.

Obostrani viši cilj

- Ne znam, iskreno, ne bih ni volela da donosim zaključke. Obostrani viši cilj je u pitanju, ne miriše mi na nešto iskreno. Moguće da je Asmin dobar sa Lukom jer sam načula da mu se Maja dopada, pa da bi se osigurao i sačuvao je od Luke, da joj ne prilazi - rekla je Aneli.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen YouTube

- Aneli, šta je sa tvojim emocijama prema Luki? - upitalo je Drvo.

- Drvo, osećanja postoje. Meni se njegovo ponašanje ne dopada. Ne mogu da se pomirim sa njim, a da znam da će sve isto raditi u našem odnosu, što meni veoma inače smeta. Kad je Asmin u pitanju, želim sa njim da budem dobra jer je to najbolje zbog Nore, naše ćerkice, iskreno. Što se te strane tiče, to je tako, a što se tiče Luke, rekla sam zbog čega mislim da se pomirenje neće dogoditi, tu sam bila veoma jasna - kazala je Aneli.

Kurir/Pink.rs