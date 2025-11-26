Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić ušao je u "Elitu 9" kao zauzet muškarac koji ima nameru da dobije starateljstvo nad detetom i obračuna se sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić. Ipak, njegova veza sa Stanijom Dobrojević pukla je tokom učešća u pomenutom šou programu.

Svađa Uroša Stanića i Asmina sada je otkrila kako Durdžić razmišlja o odnosu sa bivšom.

- Stanija je moja prošlost i ona me više ne zanima - rekao je Asmin.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Imaš stomačinu do poda, a penis ti je mali. Maltretiraš me ovde dva meseca, ali ja ću da izguram sve - govorio je Stanić.

- Želim večeras da ga i p**iš. Da li ga uzimaš celog u usta ili samo pola? - pitao je Asmin.

- Pored ovoliko ljudi mene maltretiraš i ja sam ti fokus - rekao je Uroš.

Kurir.rs

