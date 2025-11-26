Asmin Durdžić poručio da je Stanija prošlost, a svađa sa Urošem otkrila nove detalje njihovog odnosa.
Rijaliti
"STANIJA JE MOJA PROŠLOST, VIŠE ME NE ZANIMA" Asmin Durdžić stavio tačku na odnos sa starletom: Svi zanemeli
Slušaj vest
Rijaliti učesnik Asmin Durdžić ušao je u "Elitu 9" kao zauzet muškarac koji ima nameru da dobije starateljstvo nad detetom i obračuna se sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić. Ipak, njegova veza sa Stanijom Dobrojević pukla je tokom učešća u pomenutom šou programu.
Svađa Uroša Stanića i Asmina sada je otkrila kako Durdžić razmišlja o odnosu sa bivšom.
- Stanija je moja prošlost i ona me više ne zanima - rekao je Asmin.
Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen
Vidi galeriju
- Imaš stomačinu do poda, a penis ti je mali. Maltretiraš me ovde dva meseca, ali ja ću da izguram sve - govorio je Stanić.
- Želim večeras da ga i p**iš. Da li ga uzimaš celog u usta ili samo pola? - pitao je Asmin.
- Pored ovoliko ljudi mene maltretiraš i ja sam ti fokus - rekao je Uroš.
Kurir.rs
Stanija u emisiji "1 na 1":
Reaguj
Komentariši