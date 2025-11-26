Slušaj vest

Rijaliti učesnici i bivši partneri Asmin Durdžić i Aneli Ahmić sve su bliži iz dana u dan, a njihov obnovljeni odnos privlači veliku pažnju kako publike, tako i učesnika “Elite”.

Mnogi takmičari otvoreno navijaju za njihovo pomirenje, smatrajući da među njima i dalje postoji jaka emocija koja se ne može sakriti.

Podrška, međutim, ne dolazi samo iz kuće. Asminov otac, Mustafa Durdžić, odlučio je da javno podrži ovaj odnos i time dodatno rasplamsa komentare na društvenim mrežama. Kako se čini, Mustafa je promenio stav, te sada otvoreno pokazuje naklonost prema Aneli.

On je danas na svom Fejsbuk profilu objavio njenu fotografiju, uz opis u kojem poručuje da je Aneli njegova “divna snajka”, jasno stavljajući do znanja da odobrava njihovo zbližavanje i potencijalno pomirenje.

Njegov potez izazvao je brojne reakcije, a fanovi para ocenjuju da je ovo još jedan znak da bi njihova priča mogla da dobije srećan kraj.

