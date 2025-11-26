Slušaj vest

Bivši partneri koji su, otkako su ušli u "Elitu 9" sve bliži i bliži, Asmin Durdžić primetio je da je Aneli Ahmić nesraspoložena, pa je počeo da priča specijalnim jezikom koji su njih dvoje koristili dok su zajedno živeli i pričali sa ćerkom Norom.

Ona je odmah počela da se smeje, a oboje su priznali da ni sa jednim drugim partnerom ne bi mogli tako da razgovaraju.

Aneli Ahmić i Asmi Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Ovako da sam kod kuće i da tako pričam sa Lukom mislim da bi me momentalno ostavio. Ja ne bih mogla da zamislim da on meni tako govori. Zamisli bivša tako da ti govori - rekla je Aneli.

- Ne mogu da zamislim. Ja tebe gledam drugačije zbog Nore - dodao je Asmin.

Kurir.rs

