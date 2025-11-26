Asmin i Aneli razgovarali posebnim jezikom, kako su govorili dok su bili u vezi
Rijaliti
ASMIN I ANELI GOVORE POSEBNIM JEZIKOM IZ PROŠLOSTI Emocije ponovo tinjaju, podsetili se uspomena: Ja na tebe gledam drugačije...
Bivši partneri koji su, otkako su ušli u "Elitu 9" sve bliži i bliži, Asmin Durdžić primetio je da je Aneli Ahmić nesraspoložena, pa je počeo da priča specijalnim jezikom koji su njih dvoje koristili dok su zajedno živeli i pričali sa ćerkom Norom.
Ona je odmah počela da se smeje, a oboje su priznali da ni sa jednim drugim partnerom ne bi mogli tako da razgovaraju.
Aneli Ahmić i Asmi Durdžić Foto: Printscreen YouTube
- Ovako da sam kod kuće i da tako pričam sa Lukom mislim da bi me momentalno ostavio. Ja ne bih mogla da zamislim da on meni tako govori. Zamisli bivša tako da ti govori - rekla je Aneli.
- Ne mogu da zamislim. Ja tebe gledam drugačije zbog Nore - dodao je Asmin.
